Angélica confessa crise no casamento com Huck: “Amando menos”

Angélica abriu o coração sobre o relacionamento com Luciano Huck - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A apresentadora Angélica decidiu falar sobre os momentos delicados pelos quais o seu casamento com Luciano Huck já passou. Em entrevista ao 'Mais Você', da TV Globo, nesta terça-feira, 21, ela reconheceu que o relacionamento de mais de duas décadas já enfrentou momentos difíceis, mas ressaltou que o casal sempre optou por manter o compromisso e a parceria.

“Como qualquer relação, você tem que ter admiração mútua e a parceria de decidir estar junto. Queríamos construir uma família e tínhamos objetivos muito parecidos um com o outro. E muita resiliência também”, iniciou a loira, que explicou que o casamento passa por fases e que o amor é um sentimento que se transforma com o tempo.

Tudo sobre Televisão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Tem momentos que você está amando muito, e outros que está amando menos. E não desistimos, porque o nosso amor vale a pena. Quando as coisas estão esquisitas, nós paramos e refletimos sobre tudo”, explicou.

Além disso, Angélica destacou a importância de respeitar o espaço e as paixões individuais. “Eu e ele valorizamos todos os amores: o dos filhos, do trabalho, dos amigos, das aventuras e das coisas que gostamos. Respeitamos o amor um do outro, mas é difícil. Sei que cada um tem sua história, mas nós lidamos assim. Todo dia é um dia”, ressaltou.

Na oportunidade, a famosa relembrou o início da relação com o apresentador e revelou ter engravidado logo no início do namoro. “Eu me via um pouco assustada com o que estava acontecendo, engravidei com dois meses de namoro. Diria para eu relaxar, que eu seria uma ótima mãe, e que meus filhos são pessoas muito incríveis”, completou. O casal tem três filhos: Joaquim, de 20 anos, Benício, de 17, e Eva, de 12.

A apresentadora disse ainda que amadureceu muito ao longo dos anos e que o romantismo ainda faz parte de sua personalidade, embora de forma mais equilibrada. “Tenho uma coisa de ser romântica. Antes eu era mais, mas agora está um pouco mais equilibrado. O Luciano é mais prático, sempre foi”, finalizou.