Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÊMICA

Demitido? Globo rompe o silêncio sobre situação de Caco Barcellos

Caco Barcellos está na emissora desde 1982

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

21/10/2025 - 11:11 h
Caco Barcellos está na emissora desde 1982
Caco Barcellos está na emissora desde 1982 -

Um rumor sobre o quadro jornalístico da TV Globo viralizou nas redes sociais na segunda-feira, 20. Os internautas foram pegos de surpresa com a notícia de que o apresentador Caco Barcellos, que está na emissora desde 1982, teria pedido demissão por causa de um problema de saúde.

Segundo a publicação, Caco teria passado por uma delicada cirurgia na coluna e enfrentava problemas de mobilidade, o que impediria o retorno dele para comandar o Profissão Repórter. Além disso, o texto alegava ainda que alguns programas inéditos com ele já teriam sido gravados.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Três Graças: qual o significado da estátua que guarda segredo da vilã?
Herança de Cid Moreira: filhos acusam madrasta de roubar milhões
O que esperar de Três Graças, substituta de Vale Tudo na Globo?

O que diz a Globo?

A TV Globo decidiu abrir o jogo diante das especulações. A empresa negou qualquer saída do jornalista e afirmou que ele segue no comando do Profissão Repórter. No entanto, o programa passará por mudanças para 2026 e será exibido como um quadro do Fantástico, segundo o site Notícias da TV.

Ainda no pronunciamento, a emissora esclareceu que o episódio do programa que será exibido na semana que vem ainda nem foi gravado, como dizia o texto, e que será gravado “naturalmente”.

A Globo disse também que as mudanças envolvendo o Profissão Repórter vão acontecer devido às diversas coberturas do ano de 2026 como a Copa do Mundo, as eleições e as exibições de realities e novelas. Por isso, o programa terá uma temporada especial mais curta e dará nome a dois quadros do Fantástico.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Caco Barcellos Fantástico Profissão Repórter TV Globo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Caco Barcellos está na emissora desde 1982
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

Caco Barcellos está na emissora desde 1982
Play

Sinal da Record é invadido e mensagem misteriosa é exibida ao vivo

Caco Barcellos está na emissora desde 1982
Play

"Agressão gratuita", diz repórter vítima de ataque durante ao vivo em Salvador

Caco Barcellos está na emissora desde 1982
Play

VÍDEO: Ana Maria Braga dança pagode baiano ao vivo no Mais Você

x