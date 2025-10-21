Demitido? Globo rompe o silêncio sobre situação de Caco Barcellos

Caco Barcellos está na emissora desde 1982 - Foto: Divulgação | TV Globo

Um rumor sobre o quadro jornalístico da TV Globo viralizou nas redes sociais na segunda-feira, 20. Os internautas foram pegos de surpresa com a notícia de que o apresentador Caco Barcellos, que está na emissora desde 1982, teria pedido demissão por causa de um problema de saúde.

Segundo a publicação, Caco teria passado por uma delicada cirurgia na coluna e enfrentava problemas de mobilidade, o que impediria o retorno dele para comandar o Profissão Repórter. Além disso, o texto alegava ainda que alguns programas inéditos com ele já teriam sido gravados.

O que diz a Globo?

A TV Globo decidiu abrir o jogo diante das especulações. A empresa negou qualquer saída do jornalista e afirmou que ele segue no comando do Profissão Repórter. No entanto, o programa passará por mudanças para 2026 e será exibido como um quadro do Fantástico, segundo o site Notícias da TV.

Ainda no pronunciamento, a emissora esclareceu que o episódio do programa que será exibido na semana que vem ainda nem foi gravado, como dizia o texto, e que será gravado “naturalmente”.

A Globo disse também que as mudanças envolvendo o Profissão Repórter vão acontecer devido às diversas coberturas do ano de 2026 como a Copa do Mundo, as eleições e as exibições de realities e novelas. Por isso, o programa terá uma temporada especial mais curta e dará nome a dois quadros do Fantástico.