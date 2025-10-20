O que esperar de Três Graças, substituta de Vale Tudo na Globo?

Gerluce (Sophie Charlotte) é filha de Lígia Maria das Graças (Dira Paes) e mãe de Joélly Maria das Graças (Alana Cabral) - Foto: Divulgação

Agora que todos já sabem quem matou — ou ao menos tentou matar — Odete Roitman, está na hora de mergulhar em uma nova história. Isso porque a nova novela do horário das 21h da TV Globo, que vai substituir ‘Vale Tudo’, ‘Três Graças’, estreia nesta segunda-feira, 20.

Escrita por Aguinaldo Silva (que escreveu a versão de 1988 do folhetim que ganhou remake em 2025), a novela promete grandes surpresas. A inspiração para a nova aposta da emissora surgiu há 20 anos, quando o autor visitou uma maternidade pública e ficou tocado pela quantidade de adolescentes grávidas no local, sem o apoio dos pais dos bebês.

“A trama fala de três mulheres que foram mães muito cedo, aos 15 anos, não tiveram apoio dos pais das crianças, foram à luta e passaram por situações extremas. Mas levam uma vida muito parecida com a vida dos nossos espectadores. Ou seja, elas batalham, são otimistas, têm fé no futuro e se envolvem com histórias típicas de um folhetim. É uma ficção que tem o privilégio de poder se inspirar na realidade”, descreveu o autor.

Quem são as três Graças?

As mulheres citadas por Aguinaldo são as “três Graças”: Gerluce (Sophie Charlotte) é filha de Lígia Maria das Graças (Dira Paes) e mãe de Joélly Maria das Graças (Alana Cabral).

Moradora da Chacrinha, comunidade fictícia na capital paulista, Gerluce abdicou dos seus sonhos, entre eles o de cursar uma faculdade, para se dedicar à criação de Joélly, na tentativa de garanti-la um futuro promissor, diferente do seu e de sua mãe. Mas, quando a gravidez da adolescente se confirma, ela fará de tudo para impedir que a filha desista dos seus projetos e ambições.

Dira destacou que a novela vai “trazer à tona essa tríade de mulheres de diferentes gerações que vivem um ciclo parecido. E o que será que vai interromper esse ciclo? Como é a evolução de uma mulher que se vê mãe tão jovem e depois se vê avó tão jovem? São os desdobramentos disso tudo”.

“É um olhar para uma personagem que vai representar muito bem a mulher que alicerça uma casa, a mulher que dá chão para as outras gerações virem. E a gente sabe que, na estrutura da família brasileira, a mulher é esse alicerce”, pontuou Dira Paes.

A vilã de Grazi Massafera

Grazi Massafera vai interpretar a vilã Arminda

A personagem de Dira vai integrar outra trama. Cuidadora de Josefa (Arlete Salles), ela precisa se afastar do trabalho por causa de uma grave doença pulmonar. Com isso, sua filha, Gerluce, assume o posto na mansão de Arminda (Grazi Massafera), filha da idosa.

Lá, Gerluce vai descobrir que sua mãe é vítima de um esquema de falsificação de remédios em que a Arminda está envolvida. “Arminda é uma vilã bem clássica, imoral. Ela tem um humor que não chega a ser ácido, vai mais para o macabro. A relação com a família é tóxica. Ela não admira o filho em nada, e tem conflitos com a mãe o tempo inteiro. É uma mulher sem filtro”, detalhou Grazi Massafera.

Na história de Agnaldo, Arminda é amante e parceira de crime de Santiago Ferette (Murilo Benício), um falso benfeitor. Ele é um homem acima de qualquer suspeita, poderoso e respeitado, e referência no assistencialismo aos mais necessitados.

A esposa de Ferette, Zenilda (Andreia Horta), admira profundamente a dedicação dele ao trabalho social e se orgulha da família que construíram. O casamento de mais de 20 anos gerou dois filhos, Leonardo (Pedro Novaes) e Lorena (Alanis Guillen).

Enquanto Santiago Ferette e Arminda enriquecem a cada dia, os moradores da Chacrinha que tomam os medicamentos distribuídos pela farmácia da fundação Ferette sentem a piora em seu estado de saúde. E entre esses pacientes, está Lígia.

Foco no tragicômico

Apesar de ser ambientada em São Paulo e propor reflexões sobre assuntos contemporâneos, a proposta dos autores e do diretor artístico Luiz Henrique Rios é fazer de Três Graças uma obra tragicômica, não naturalista.

“Na estética e na interpretação, estamos trabalhando com um tom um pouco acima da realidade. É uma história intensa, com muita cor e vibração. Dessa forma pulsante queremos emocionar e envolver o espectador”, explicou Luiz Henrique Rios.

Aguinaldo Silva complementa: “É um novelão brasileiro, uma obra sobre personagens atuais, vivos que estão pelas ruas de São Paulo”.

O elenco da novela conta também com Marcos Palmeira, Gabriela Loran, Amaury Lorenzo, Paulo Mendes, Romulo Estrela, Belo, Fernanda Vasconcellos, entre outras estrelas.

Veja a chamada de Três Graças: