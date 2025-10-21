Herança de Cid Moreira: filhos acusam madrasta de roubar milhões

Cid Moreira e Maria de Fátima Sampaio Moreira - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Os filhos do apresentador Cid Moreira, Roger e Rodrigo Moreira, protocolaram um pedido no Ministério Público do Rio de Janeiro para que seja aberta uma investigação criminal contra a viúva, Maria de Fátima Sampaio Moreira.

Os irmãos acusam a madrasta de ter se apropriado de bens avaliados em mais de R$ 100 milhões enquanto o jornalista ainda estava vivo.

Obtido pelo Uol, o documento levanta uma série de acusações contra Fátima, entre elas enriquecimento ilícito, sonegação fiscal, ocultação de patrimônio, uso de “laranjas”, além de possíveis irregularidades em transações imobiliárias e empresariais.

Segundo a defesa dos filhos, representada pelo advogado Ângelo Carbone, há incompatibilidade entre o patrimônio acumulado por Fátima e os rendimentos que ela declara oficialmente. Para embasar a denúncia, dois peritos foram contratados e elaboraram relatórios com base em uma investigação conduzida por um detetive particular.

O material anexado destaca que há indícios de que imóveis pertencentes a Cid Moreira foram vendidos por valores abaixo do mercado. Um dos exemplos citados seria o de uma casa negociada por R$ 1 milhão, embora o imóvel tenha sido avaliado em R$ 4 milhões por profissionais do ramo imobiliário.

Além disso, o pedido menciona empresas suspeitas de funcionar como fachada e a possível participação de familiares e de uma contadora ligada à viúva.

Até o momento, o Ministério Público do Rio ainda não decidiu se acatará o pedido. Se o órgão considerar as provas suficientes, o caso poderá avançar para a abertura de um inquérito judicial, aprofundando a apuração sobre o destino do patrimônio do ex-âncora do Jornal Nacional.

Outras acusações

Em 2021, Roger e Rodrigo acusaram a madrasta de maus-tratos e afirmaram que o pai, já idoso, estava sendo manipulado após removê-los de seu testamento. A Justiça, na época, rejeitou o pedido de interdição feito pelos herdeiros.

Cid Moreira morreu em setembro de 2024, aos 96 anos, vítima de falência múltipla dos órgãos.