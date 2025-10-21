Três Graças: qual o significado da estátua que guarda segredo da vilã?

Três Graças é o nome da estátua mantida em segredo no casarão de Arminda (Grazi Massafera) - Foto: Reprodução | TV Globo

‘Três Graças’, novela da TV Globo que estreou na segunda-feira, 20, e substitui ‘Vale Tudo’ no horário das 21h, guarda uma referência que vai além da história das protagonistas Lígia (Dira Paes), Gerluce (Sophie Charlotte) e Joélly Maria das Graças (Alana Cabral).

O nome da trama escrita por Aguinaldo Silva tem relação com três deusas importantes na mitologia grega, as Três Graças, símbolos de beleza, fertilidade e alegria: Aglaia, Eufrósina e Tália.

Na novela, Três Graças é o nome da estátua mantida em segredo no casarão de Arminda (Grazi Massafera). O objeto artístico, guardado em um quarto trancado, representa as três musas clássicas da mitologia, mas esconde um segredo: sacolas de dinheiro vivo, fruto de um esquema de corrupção comandado por Santiago Ferretti (Murilo Benício) e pela amante.

Segundo o site Notícias da TV, a escultura será o ponto de virada na vida de Gerluce, que trabalha como cuidadora no casarão. Ela vai decidir roubar a estátua após descobrir que os remédios distribuídos pela fundação de Ferretti são falsificados e têm causado mortes em sua comunidade, além de prejudicar a saúde da mãe. A sinopse original diz que o gesto nasce de um desejo de justiça e vingança, transformando a peça em “símbolo de resistência e subversão”.

Escultura será o ponto de virada na vida de Gerluce (Sophie Charlotte) | Foto: Reprodução | TV Globo

A estátua

A famosa estátua das Três Graças é uma releitura da obra clássica que inspirou artistas como Botticelli (1445-1510) e Raphael (1483-1520). A escultura fictícia é apresentada como um trabalho renascentista de proporções monumentais, criado especialmente para abrigar o dinheiro do esquema criminoso.

Aguinaldo Silva chegou a usar a imagem da escultura de Antonio Canova (1757-1822), considerada uma das representações mais famosas das Três Graças, na capa da sinopse enviada à direção da Globo.

Na mitologia, as Três Graças representavam o equilíbrio entre beleza e generosidade. Já na história de Aguinaldo Silva elas surgem com significado de revolta, poder feminino e transformação social.

Além disso, o mito das deusas gregas refletirá na história das três protagonistas. Lígia, Gerluce e Joélly Maria das Graças representam gerações distintas de mulheres marcadas pela busca por dignidade. Assim como as divindades que inspiraram seus nomes, elas precisam reencontrar a união para enfrentar os desmandos de uma sociedade corrupta.