Influenciadora reata namoro com funkeiro após ser agredida

Giovanna Roque e MC Ryan SP reataram o namoro nesta quarta-feira, 22. O casal compartilhou um registro do pedido de reconciliação feito pelo funkeiro, durante a viagem deles por Paris, capital da França.

Emocionado, Ryan declarou seu amor pela mãe de sua filha na legenda da publicação. “Depois de tudo o que vivemos, eu entendi que o amor não é feito só de momentos bons, é feito de aprendizados, de erros, de pausas e de recomeços”, escreveu ele.

“Nós passamos por muita coisa, e eu precisei olhar pra dentro pra entender o que realmente importa. Aprendi com você sobre paciência, sobre parceria, e sobre o valor de cuidar de quem a gente ama. Eu te amo. Eu amo a mulher incrível que é mãe dos meus filhos”, completou.

Polêmica de agressão

O que chama atenção é que Ryan e Giovanna terminaram pouco tempo depois da agressão cometida por ele, em 2024. Na época, vazou um vídeo das câmeras de segurança da casa do casal, onde o famoso aparece chutando a influenciadora e arremessando uma mala nela.

A morena chegou a se manifestar sobre o assunto nas redes sociais e saiu em defesa do rapaz, alegando que foi um episódio isolado. “O Ryan não é essa pessoa ruim, que vocês estão pensando que ele é. Ocorreu sim uma discussão no último término que a gente teve”, disse ela.

“O Ryan tinha aprontado, eu fiquei muito nervosa e perdi a cabeça. Quebrei o telefone dele, fui pra cima dele e ele ficou muito nervoso. Veio pra cima de mim também, ele também perdeu a cabeça, a gente deu abertura para o inimigo. Isso nunca aconteceu antes”, explicou.

Por fim, ela afirmou que as pessoas estão tentando prejudicar a carreira de Ryan. “Queriam envergonhar nós dois. Prejudicar a vida dele e me envergonhar também. É vergonha me ver numa situação dessas, das pessoas me enxergarem como coitada. Eu não sou coitada”, disparou.

“A gente realmente brigou, como qualquer outra pessoa. Então quer dizer que o Ryan não pode errar uma vez? Que vem um cão infeliz, faz esse inferno todo, posta e todo mundo sai massacrando. Quando a gente vai ter a nossa vida em paz? É o cúmulo da maldade”, concluiu.