Professor é condenado a pagar R$ 50 mil por atacar filha de Justus

A batalha judicial envolvendo Roberto Justus e o professor universitário Marcos Dantas ganhou um novo capítulo nesta terça-feira, 21. O profissional foi condenado a pagar uma multa de mais de R$ 50 mil após proferir ataques contra Vicky Justus, filha caçula do empresário com Ana Paula Siebert.

Os posts do professor foram feitos em junho, em seu perfil do ‘X’, o antigo Twitter. Na época, ele afirmou que a garotinha mereceria morrer na guilhotina por posar nas redes sociais usando uma bolsa de grife, avaliada em cerca de R$ 14 mil.

De acordo com informações divulgadas pelo ‘Metrópoles’, o juiz responsável pelo caso alegou que o post se tratava de um discurso de ódio e por isso condenou Marcos a pagar R$ 50 mil para cada um dos pais, além de honorários advocatícios e custas processuais.

Entretanto, a decisão ainda cabe recurso por parte do professor, que durante o ocorrido alegou que a menção à morte via “guilhotina” tinha cunho metafórico e negou qualquer intenção de ameaçar a família de Justus.