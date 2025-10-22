MC Daniel é acusado de não arcar com despesas do filho

MC Daniel e Lorena terminaram o relacionamento - Foto: Reprodução | Instagram

MC Daniel se envolveu em uma confusão com sua ex-namorada, Lorena Maria, nesta quarta-feira, 22. O cantor foi acusado de não arcar com os custos adicionais do filho do casal, Rás, de apenas 7 meses de vida.

A informação inicial foi divulgada pelo jornalista Leo Dias, alegando que Lorena entrou com uma ação judicial para estabelecer um valor mensal de pensão para o garoto, que mora com ela no Rio de Janeiro.

Horas depois, o fato foi confirmado pela própria Lorena, que imitou uma nota explicando sua versão. “Nota pública. Vamos esclarecer alguns pontos, pois há informações que têm sido apresentadas de forma equivocada. SEMPRE mantive a discrição em relação à minha vida pessoal, mas acredito que, nesse momento, é importante trazer clareza”, escreveu ela.

“O Daniel ajuda com o aluguel da casa onde morávamos, e hoje moro com nosso filho, da qual precisarei sair em fevereiro. A partir do término, pedi para que ele arcasse com o valor da babá, que eu arcava. Nenhum desses valores é direcionado à minha conta, também por uma escolha minha, justamente para evitar interpretações equivocadas ou o julgamento de que eu 'vivo de pensão'”, reforçou.

“Por motivos internos (que não quero ter que dizer aqui e nem resolver aqui), decidi acionar o jurídico para que todas as questões sejam tratadas da forma correta e com o devido respeito”, concluiu.

Pronunciamento MC Daniel

O funkeiro também se manifestou sobre o assunto e emitiu uma nota listando os gatos que possui com o herdeiro. Dentre os custos listados está o aluguel da mansão que Lorena mora com o garotinho.

“Em razão de questionamentos informais que têm chegado ao conhecimento da equipe do artista, acerta das responsabilidades financeiras de Daniel Amorim Nicola (MC Daniel) em relação ao filho, Rás Daniel Nicola, fruto de seu relacionamento anterior com Lorena Maria Vieira de Aguiar, a assessoria jurídica do artista vem, preventivamente, apresentar a presente manifestação oficial, com o objetivo de esclarecer os fatos e resguardar a veracidade das informações, evitando interpretações equivocadas ou a divulgação de dados inverídicos”, iniciou o texto.

“MC Daniel vem cumprindo integralmente todas as obrigações financeiras relacionadas ao filho, de forma regular, continua e devidamente comprovada. Atualmente, o artista custeia despesas mensais que supera R$ 38.000,00, valor que abrange: Pagamento integral do aluguel do imóvel ocupado por Lorena e Rás; custeio das profissionais de apoio (babás e cuidadoras), conforme as necessidades do menor; Manutenção do plano de saúde de Rás, pago diretamente à operadora; E apoio em despesas adicionais, sempre que necessário e comunicado de boa-fé. É relevante destacar que o valor mencionado não contempla outros gastos relevantes que Daniel também arca diretamente, como: passagens aéreas para o transporte e deslocamento do menor entre São Paulo e Rio de Janeiro, tanto para retirada quando devolução”, seguiu a nota.

“Cuidadores e estrutura de apoio em São Paulo, durante o período em que Rás está sob seus cuidados; e o convênio médico, que é custeado separadamente e não integra o valor mensal de R$ 38.000. Esses elementos evidenciam que o suporte financeiro é prestad. Quando o relacionamento entre o casal se findou, foi celebrado um acordo verbal entre as partes, pertinentes aos cuidados com Rás, o qual vem sendo cumprido de forma pontual, transparente e devidamente documentada. Inexiste qualquer descumprimento, omissão ou interrupção de pagamento”, completaram.

“A assessoria jurídica ressalta que eventuais alegações de suposto inadimplemento deve ser acompanhada de provas concretas e verificáveis, pois a mera afirmação desacompanhada de comprovação documental não se sustenta juridicamente e pode gerar distorções indevidas, capazes de afetar a honra e a imagem do artista, além de expor desnecessariamente um menor de idade. Trata-se de uma questão que envolve um menor de idade, protegido pelo artigo 17 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que garante o direito à preservação da imagem, da privacidade e da dignidade”, reforçou a equipe do cantor.

“Assim, a assessoria reforça que questões familiares e financeiras devem permanecer restritas ao âmbito privado e jurídico, evitando-se qualquer exposição pública que possa prejudicar o desenvolvimento emocional da criança. O artista mantém firme o compromisso de conduzir todos os assuntos familiares com discrição, ética e responsabilidade, priorizando sempre o melhor interesse de Rás. Por fim, reforçamos que todas as medidas relativas à vida familiar permanecem sendo tratadas de maneira sigilosa e responsável, em respeito à criança e às normas legais aplicáveis”, concluiu o texto.