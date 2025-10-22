Menu
LUTO

Ator global revela como Francisco Gil está lidando com a morte de Preta

Francisco Gil é o filho único da cantora Preta Gil

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

22/10/2025 - 16:07 h
A família de Preta Gil ainda vive o luto após a morte da cantora, em julho deste ano. Pai de Francisco Gil, filho único da artista, o ator global Otávio Muller revelou como o herdeiro está lidando com o falecimento da mãe.

“Ontem fez três meses. Estamos na luta, sendo fortes. Não tem outro jeito”, disse ele, em entrevista ao Gshow. O artista ainda reforçou que Fran está realizando uma turnê internacional como forma de homenagear a mãe.

“Meu filho está voltando de uma turnê pela Europa. Acho que o trabalho sempre ajuda, é uma maneira de continuar vivo. Estar no palco também é uma coisa que a Preta gostava, curtia, estamos mantendo, [Gilberto] Gil fazendo show, nós trabalhando, estamos continuando”, concluiu.

Vale lembrar que Preta Gil faleceu em decorrência de complicações causadas por um câncer no intestino. A filha de Gilberto Gil estava realizando um tratamento em Nova York, nos Estados Unidos, mas não resistiu.

