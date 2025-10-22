Whindersson Nunes fala sobre mudanças após o luto:"Virei outra pessoa"

Whindersson Nunes - Foto: Reprodução| Redes sociais

Whindersson Nunes emocionou o público ao relembrar um dos momentos mais marcantes de sua vida durante participação em um programa. Em vídeo disponível no YouTube, o humorista falou sobre o nascimento do filho, que faleceu poucos dias após vir ao mundo.

Durante o programa apresentado por Maurício Meirelles, o apresentador perguntou: “Qual foi o dia mais feliz da sua vida?”. Whindersson não hesitou ao responder, destacando o nascimento do filho como o momento mais especial.

“O nascimento do meu filho foi o top 1, mesmo com as consequências que aconteceram. Elas me deixaram uma pessoa mais triste, mas também despertaram muita coisa dentro de mim”, afirmou.

O artista ainda refletiu sobre as transformações que viveu desde então. “Virei outra pessoa, com certeza. É o yin-yang, o bem e o ruim estão em nós, e conhecer essa parte faz a gente encontrar luz nas trevas.”

Whindersson também falou sobre a importância de enfrentar os desafios da vida: “A gente tem medo de fracassar, mas sempre que isso acontece, os próximos momentos tendem a ser os melhores da nossa vida.”

João Miguel, filho do humorista com Maria Lina, nasceu prematuro e faleceu em maio de 2021, dois dias após o nascimento.