Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FAMOSOS

Whindersson Nunes fala sobre mudanças após o luto:"Virei outra pessoa"

Influenciador emocionou o público com o desabafo

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

22/10/2025 - 14:49 h
Whindersson Nunes
Whindersson Nunes -

Whindersson Nunes emocionou o público ao relembrar um dos momentos mais marcantes de sua vida durante participação em um programa. Em vídeo disponível no YouTube, o humorista falou sobre o nascimento do filho, que faleceu poucos dias após vir ao mundo.

Durante o programa apresentado por Maurício Meirelles, o apresentador perguntou: “Qual foi o dia mais feliz da sua vida?”. Whindersson não hesitou ao responder, destacando o nascimento do filho como o momento mais especial.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“O nascimento do meu filho foi o top 1, mesmo com as consequências que aconteceram. Elas me deixaram uma pessoa mais triste, mas também despertaram muita coisa dentro de mim”, afirmou.

Leia Também:

Lore Improta anuncia gravidez do segundo filho com Léo Santana
Influenciador famoso expõe ameaças após se fantasiar de Fofão
Boadrasta! Ana Castela presenteia filhos de Zé Felipe em encontro

O artista ainda refletiu sobre as transformações que viveu desde então. “Virei outra pessoa, com certeza. É o yin-yang, o bem e o ruim estão em nós, e conhecer essa parte faz a gente encontrar luz nas trevas.”

Whindersson também falou sobre a importância de enfrentar os desafios da vida: “A gente tem medo de fracassar, mas sempre que isso acontece, os próximos momentos tendem a ser os melhores da nossa vida.”

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por AchismosTV (@achismostv)

João Miguel, filho do humorista com Maria Lina, nasceu prematuro e faleceu em maio de 2021, dois dias após o nascimento.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

famosos Whinderson Nunes

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Whindersson Nunes
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Whindersson Nunes
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Whindersson Nunes
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Whindersson Nunes
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x