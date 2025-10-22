Influenciador famoso expõe ameaças após se fantasiar de Fofão

Influenciador foi processado pela família de Orival Pessini, criador e intérprete original do personagem - Foto: Nay Spina | Divulgação

Famoso por fazer vídeos de humor nas redes sociais, o influenciador Vittor Fernando se pronunciou nas redes sociais após deletar todas as fotos e vídeos de sua fantasia de Fofão para um baile de Halloween realizado no último sábado, 18.

Em um vídeo publicado no Instagram, ele explicou que foi ameaçado de processo pelos familiares de Orival Pessini, criador e intérprete original do personagem. “Vou explicar aqui pra vocês por que eu apaguei todos os vídeos da minha fantasia de Halloween, pra encerrar esse assunto”, iniciou.

“Quem me acompanha aqui sabe que eu me fantasiei de um personagem brasileiro, icônico, porque eu queria homenagear uma figura brasileira e já tinha pensado nisso até antes de saber o tema do baile”, seguiu.

Ele afirmou que fez muita pesquisa, “tanto sobre o personagem como sobre quem interpretou o personagem, um ator genial, e também sobre os direitos autorais, porque eu sabia que era um personagem brasileiro e que provavelmente alguém teria esses direitos. Entendendo isso, eu não usei o personagem pra nenhum fim lucrativo, porque eu sabia que não podia”.

Não foi a primeira vez que os familiares de Orival Pessini se manifestam contra o uso do personagem. Eles processaram, em 2024, a Carreta Furacão, que possuem uma fantasia de “Fonfon”, inspirada em Fofão. Na ocasião, o Tribunal de Justiça de São Paulo proibiu a empresa de explorar a imagem do personagem e determinou o pagamento de R$ 70 mil em indenização por danos morais à família de Pessini.

Vittor Fernando disse que as marcas chegaram a procurá-lo para parcerias, mas ele recusou. “Neguei várias sondagens de publicidade de marcas que estavam querendo ativar comigo, porque eu sabia que estava fazendo um personagem que tem direitos autorais e que eu não poderia ganhar dinheiro em cima disso”, detalhou.

“Porém, eu poderia me fantasiar pra curtir e me divertir, como qualquer outra pessoa pode se fantasiar de qualquer personagem, como a gente sempre faz, né? Inclusive, praticamente todo mundo tava fantasiado de algum personagem”, acrescentou. “Eu barrei qualquer possibilidade de lucro por respeito ao personagem e ao detentor dos direitos autorais. Eu só queria me divertir mesmo, como eu sempre faço. Eu amo Halloween”, declarou.

Ameaças

Mesmo assim, ao publicar fotos e vídeos com a fantasia em suas redes sociais, Vittor Fernando contou que começou a receber mensagens com ameaças de processo.

“Comecei a receber várias mensagens na DM, no e-mail… Meus empresários também começaram a receber várias mensagens. Os profissionais que trabalharam comigo desenvolvendo essa fantasia também receberam inúmeras mensagens com ameaça de processo, dizendo que, se não retirasse o conteúdo, a gente seria processado e tudo mais. Teve postagens também, que depois apagaram, mas chegaram a postar falando sobre o assunto”, relatou.

Além disso, o influenciador pontuou que optou por deletar os registros para não ter que ficar se desgastando em relação ao assunto. “Dito isso, eu poderia simplesmente dizer ‘não, não vou apagar’, porque eu não cometi nenhum crime. Existe também a liberdade de você poder se fantasiar de qualquer coisa que quiser. Eu seria processado e não necessariamente perderia esse processo, mas eu não quero ter que ficar me desgastando com isso“, esclareceu.

Vittor finalizou: “Foi só uma fantasia de Halloween. Então, preferi apagar tudo e encerrar esse assunto pra não ficar me desgastando, porque não vale a pena. Eu fiz como uma homenagem, fiz pra me divertir e divertir vocês. E é isso, não quero me desgastar”.

