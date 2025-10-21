Boadrasta! Ana Castela presenteia filhos de Zé Felipe em encontro

A famosa interagiu com os filhos do cantor pela primeira vez - Foto: Reprodução | Instagram

Ana Castela resolveu presentear seus novos enteados nesta terça-feira, 21. A cantora conheceu os filhos de seu namorado, o cantor Zé Felipe, com a influenciadora Virginia Fonseca: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

O encontro foi registrado pelo próprio sertanejo, que exibiu a “boiadeira” entregando os brinquedos para seus herdeiros. Em dos vídeos, é possível ver um amigo do famoso orientando as crianças a agradecer pelos presentes. “Maria Alice, agradece à 'tia Ana'”, diz ele.

esse momento é todo nosso!!! Ana entregando o presente de aniversário da floflo e de quebra os irmãos também ganharam. Coisa mais linda do mundo 🗣️❤️ pic.twitter.com/U9K5AhflOr — Tittu~ (@TittuCf) October 21, 2025

Os vídeos acabaram viralizando nas redes sociais e dividiram opiniões entre os internautas. “Nada haver apresentar as crianças tão rápido”, disse uma seguidora. “As meninas estavam com a camisa do real madrid esses dias, então o Zé tá mais do que certo!”, defendeu outra.

Vale lembrar que Zé e Ana estão juntos há quase dois meses e Virginia está vivendo um affair com o jogador de futebol Vinicius Jr, que atua pelo Real Madrid, na Espanha, e na Seleção Brasileira.