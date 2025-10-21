Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
RCISMO VELADO

Rita Batista rebate ataque racista na web: “Preconceito cotidiano”

A apresentadora respondeu o comentário feito por um internauta

Por Franciely Gomes

21/10/2025 - 16:52 h
A famosa repobdeu o comentário feito em seu perfil -

Rita Batista foi vítima de um ataque racista nas redes sociais neste fim de semana. A apresentadora do programa ‘É de Casa’, da TV Globo, teve seu cabelo criticado por um telespectador da atração exibida aos sábados.

“Nada contra seu cabelo, sua cor e etc... Mas temos que analisar o visual que nos é passado na TV. Você estava horrorosa com essa juba. Sua voz já não é lá agradável, mas vai”, escreveu o rapaz no perfil do Instagram da baiana.

Irritada com o comentário, Rita deu uma resposta a altura e alegou que ataques desse tipo refletem o preconceito presente na pessoa. “Tomara que seus clientes não passem mal, depois de comerem suas marmitas temperadas com maledicência e embaladas no preconceito cotidiano”, disse ela.

“Nada contra seu cardápio, mas os ingredientes da sua vida devem ser melhor selecionados”, completou a famosa, deixando claro que não há espaços para racistas em seu perfil.

Comentário racista feito pelo internauta | Foto: Reprodução | Instagram

racismo Rita Batista

