Rita Batista rebate ataque racista na web: “Preconceito cotidiano”

A famosa repobdeu o comentário feito em seu perfil - Foto: Reprodução | Instagram

Rita Batista foi vítima de um ataque racista nas redes sociais neste fim de semana. A apresentadora do programa ‘É de Casa’, da TV Globo, teve seu cabelo criticado por um telespectador da atração exibida aos sábados.

“Nada contra seu cabelo, sua cor e etc... Mas temos que analisar o visual que nos é passado na TV. Você estava horrorosa com essa juba. Sua voz já não é lá agradável, mas vai”, escreveu o rapaz no perfil do Instagram da baiana.

Irritada com o comentário, Rita deu uma resposta a altura e alegou que ataques desse tipo refletem o preconceito presente na pessoa. “Tomara que seus clientes não passem mal, depois de comerem suas marmitas temperadas com maledicência e embaladas no preconceito cotidiano”, disse ela.

“Nada contra seu cardápio, mas os ingredientes da sua vida devem ser melhor selecionados”, completou a famosa, deixando claro que não há espaços para racistas em seu perfil.