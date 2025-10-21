Menu
FAMOSOS

Tata Estaniecki se pronuncia sobre término: “A vida tem que continuar"

Casal de influenciadores anunciou a separação na última quinta-feira, 17

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

21/10/2025 - 15:35 h
Tata Estaniecki e Júlio Cocielo
Tata Estaniecki e Júlio Cocielo -

Após o fim do relacionamento, Tata Estaniecki se pronunciou pela primeira vez nas redes sociais sobre a separação com Júlio Cocielo, nesta terça-feira, 21. Em um vídeo postado nos stories, a influenciadora tranquilizou os seguidores e afirmou que está retomando sua rotina.

“Oi, gente! Passando para agradecer as mensagens de carinho, as orações e as energias. Precisei desse tempo para organizar as ideias, reorganizar a vida e focar 100% nas crianças. O foco agora é realmente estarmos bem, para que eles também fiquem bem, e é nisso que estamos concentrados”, desabafou Tata.

No vídeo, ela contou que a vida está se acertando após o término e que, no momento, seu foco é o trabalho e os filhos.

“É isso, a vida tem que continuar. Já estou de volta à minha rotina e ao trabalho. Estamos gravando um ‘Maternidelas’ e, à noite, tem gravação ao vivo do ‘Pod Delas Podcast’. Aos poucos, a vida vai se alinhando, e conto com o respeito, o carinho e a colaboração de vocês. Tudo tem seu tempo, mas estou aqui. Obrigada!”, concluiu.

O casal, que anunciou o término na última quinta-feira, 17, tinha 11 anos de relacionamento e dois filhos: Beatriz, de 5 anos, e Caio, de 2. O fim da relação causou grande repercussão nas redes sociais.

