Andressa Urach surta e ameaça parceiros com quem gravou filme quente

A famosa detonou os ex-parceiros de trabalho - Foto: Reprodução | Instagram

Andressa Urach usou suas redes sociais para reclamar da postura de alguns parceiros com quem gravou filmes com conteúdo adulto. A influenciadora fez um post em seu perfil do Instagram, nesta terça-feira, 21, e contou que os colegas estão publicando os vídeos íntimos em plataformas não autorizadas.

“Tô furiosa, já falei que não autorizo meus vídeos em outras plataformas que não seja a ‘laranja e a azul’ [Privacy e OnlyFans]. P*rra, quando eu gravo, eu deixo bem claro isso. Todos que gravaram comigo e postaram em outras, apaguem essa m*rda agora de outras plataformas que não autorizei! Senão vocês vão ter sérios problemas”, disse ela.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“De verdade, vocês que gravaram comigo, vocês acham que eu sou palhaça? Estão me tirando? Todos que eu gravei, eu deixei bem claro as plataformas que podia postar as porras dos meus vídeos. Não é porque fulano postou que você vai postar. Apaga essa m*rda agora!”, completou.

Visivelmente irritada, a famosa ainda surtou e ameaçou os criadores de conteúdo adulto, reforçando que eles terão problemas com ela caso não apaguem os vídeos. “Todos vocês que gravaram comigo, porque vocês vão ter problema, tá? Eu não tenho tempo de ficar cuidando se tem vídeo meu em outras plataformas que não seja o azul ou o laranja”, disparou.

“Se vocês não apagarem agora essa m*rda dessa p*rra, vocês todos vão ter problema comigo! Então avisa aí para o teu amiguinho que tu sabe que postou os meus vídeos, e você sabe onde, para apagar essa m*rda agora porque eu tô p*ta! P*ta com vocês, c*ralho!”, concluiu.