Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PODE ISSO?

Andressa Urach usa peça rara de Ayrton Senna em ensaio sensual

A famosa revelou que usou a peça como forma de homenagear o artista

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

22/10/2025 - 17:40 h
A influenciadora explicou o motivo do uso da peça
A influenciadora explicou o motivo do uso da peça -

Andressa Urach deu o que falar nas redes sociais nesta quarta-feira, 22. A produtora de conteúdo adulto publicou um registro de seu ensaio fotográfico sensual para lançar sua carreira de cantora como MC Ímola, usando uma peça rara do piloto Ayrton Senna.

Sincera, a famosa revelou que usou o item como forma de homenagear o atleta, que faleceu em 1994. “Usei o boné como uma forma de homenagear a força e o legado dele, trazendo essa inspiração para o meu momento atual”, disse ela, em entrevista a Quem.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Andressa usando o boné do famoso
Andressa usando o boné do famoso | Foto: Divulgação | Davi Borges

A famosa ainda contou que o tema do ensaio é ‘Ímola: as curvas onde o melhor do mundo se perdeu’, fazendo referência ao seu nome artístico como garota de programa. “Ímola é o nome do autódromo onde o Senna perdeu a vida, um lugar que carrega história e emoção”, explicou.

Leia Também:

Ator global revela como Francisco Gil está lidando com a morte de Preta
Whindersson Nunes fala sobre mudanças após o luto:"Virei outra pessoa"
Lore Improta anuncia gravidez do segundo filho com Léo Santana

Por fim, a loira revelou o motivo de ter escolhido o Rio de Janeiro como cenário para as fotos de divulgação do seu novo EP de funk, que conta com as canções ‘Puta Tatuada’, ‘Aceita’ e ‘Passo a Língua’.

“O Rio é o berço do funk, é onde tudo começou. Não faria sentido mostrar essa nova fase em outro lugar. Quis unir minha história com a energia do morro, da favela e da música que sempre me inspirou”, afirmou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Andressa Urach ayrton senna

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A influenciadora explicou o motivo do uso da peça
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

A influenciadora explicou o motivo do uso da peça
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

A influenciadora explicou o motivo do uso da peça
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

A influenciadora explicou o motivo do uso da peça
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x