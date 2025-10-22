Andressa Urach usa peça rara de Ayrton Senna em ensaio sensual

A influenciadora explicou o motivo do uso da peça - Foto: Reprodução | Instagram

Andressa Urach deu o que falar nas redes sociais nesta quarta-feira, 22. A produtora de conteúdo adulto publicou um registro de seu ensaio fotográfico sensual para lançar sua carreira de cantora como MC Ímola, usando uma peça rara do piloto Ayrton Senna.

Sincera, a famosa revelou que usou o item como forma de homenagear o atleta, que faleceu em 1994. “Usei o boné como uma forma de homenagear a força e o legado dele, trazendo essa inspiração para o meu momento atual”, disse ela, em entrevista a Quem.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Andressa usando o boné do famoso | Foto: Divulgação | Davi Borges

A famosa ainda contou que o tema do ensaio é ‘Ímola: as curvas onde o melhor do mundo se perdeu’, fazendo referência ao seu nome artístico como garota de programa. “Ímola é o nome do autódromo onde o Senna perdeu a vida, um lugar que carrega história e emoção”, explicou.

Por fim, a loira revelou o motivo de ter escolhido o Rio de Janeiro como cenário para as fotos de divulgação do seu novo EP de funk, que conta com as canções ‘Puta Tatuada’, ‘Aceita’ e ‘Passo a Língua’.

“O Rio é o berço do funk, é onde tudo começou. Não faria sentido mostrar essa nova fase em outro lugar. Quis unir minha história com a energia do morro, da favela e da música que sempre me inspirou”, afirmou.