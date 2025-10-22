Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EM FAMÍLIA

Voltaram? Bruna Marquezine parabeniza sobrinha de João Guilherme

A atriz comentou em post que parabeniza a garotinha

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

22/10/2025 - 18:20 h
João e Bruna ficaram juntos por um ano
João e Bruna ficaram juntos por um ano -

Bruna Marquezine agitou os fãs ao deixar um comentário especial do post do influenciador Lucas Guedez nesta quarta-feira, 22. A atriz celebrou o aniversário de 3 anos de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe.

“Aff perfeita”, escreveu a famosa, elogiando a garotinha, que é sobrinha do ator João Guilherme, seu ex-namorado. O comentário foi o suficiente para os internautas desconfiarem de uma possível reconciliação entre o ex-casal.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por S U B C E L E B R I T I E S (@subcelebrities)

Bruna e João ficaram juntos por cerca de um ano e anunciaram o término em fevereiro deste ano, pouco tempo depois da festa de aniversário do rapaz, que aconteceu na Fazenda Talismã, propriedade do cantor Leonardo, pai dele.

Leia Também:

Andressa Urach usa peça rara de Ayrton Senna em ensaio sensual
Ator global revela como Francisco Gil está lidando com a morte de Preta
Whindersson Nunes fala sobre mudanças após o luto:"Virei outra pessoa"

Nas últimas semanas, eles levantaram indícios de uma possível reconciliação ao aparecerem juntos em eventos e jantares. Entretanto, nenhum dos dois se pronunciou publicamente sobre o assunto.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

bruna marquezine joão guilherme

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
João e Bruna ficaram juntos por um ano
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

João e Bruna ficaram juntos por um ano
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

João e Bruna ficaram juntos por um ano
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

João e Bruna ficaram juntos por um ano
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x