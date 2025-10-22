EM FAMÍLIA
Voltaram? Bruna Marquezine parabeniza sobrinha de João Guilherme
A atriz comentou em post que parabeniza a garotinha
Por Franciely Gomes
Bruna Marquezine agitou os fãs ao deixar um comentário especial do post do influenciador Lucas Guedez nesta quarta-feira, 22. A atriz celebrou o aniversário de 3 anos de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe.
“Aff perfeita”, escreveu a famosa, elogiando a garotinha, que é sobrinha do ator João Guilherme, seu ex-namorado. O comentário foi o suficiente para os internautas desconfiarem de uma possível reconciliação entre o ex-casal.
Bruna e João ficaram juntos por cerca de um ano e anunciaram o término em fevereiro deste ano, pouco tempo depois da festa de aniversário do rapaz, que aconteceu na Fazenda Talismã, propriedade do cantor Leonardo, pai dele.
Nas últimas semanas, eles levantaram indícios de uma possível reconciliação ao aparecerem juntos em eventos e jantares. Entretanto, nenhum dos dois se pronunciou publicamente sobre o assunto.
