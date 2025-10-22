Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SUCESSO

Neymar transforma paraíso do Nordeste em novo “caribe” brasileiro

O atleta está construindo um empreendimento bilionário na região

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

22/10/2025 - 20:39 h
Neymar e filha Mavie em praia paradisíaca
Neymar e filha Mavie em praia paradisíaca -

Neymar está se preparando para lançar um empreendimento de luxo no Nordeste. O jogador de futebol está liderando um projeto imobiliário, chamado ‘Rota Due Caribe Brasileiro’, que pretende transformar o litoral nordestino do Brasil em um dos destinos mais procurados do mundo.

Com previsão de retorno financeiro de R$ 7,5 bilhões, o local deve conectar os litorais de Pernambuco e Alagoas, com cerca de 28 empreendimentos como mansões, hotéis e resorts de luxo, passando por pontos como Porto de Galinhas, Carneiros, Maragogi, Antunes e Japaratinga.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Professor é condenado a pagar R$ 50 mil por atacar filha de Justus
MC Daniel é acusado de não arcar com despesas do filho
Voltaram? Bruna Marquezine parabeniza sobrinha de João Guilherme

As obras foram iniciadas em 2023 e devem ser concluídas até 2037, com a parceria entre a NR Sports e a Due Incorporadora. A iniciativa visa promover o turismo de maneira sustentável e inclusiva na região, valorizando e preservando a beleza natural das praias nordestinas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

neymar Nordeste

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Neymar e filha Mavie em praia paradisíaca
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Neymar e filha Mavie em praia paradisíaca
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Neymar e filha Mavie em praia paradisíaca
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Neymar e filha Mavie em praia paradisíaca
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x