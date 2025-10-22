Neymar transforma paraíso do Nordeste em novo “caribe” brasileiro

Neymar e filha Mavie em praia paradisíaca - Foto: Reprodução | Instagram

Neymar está se preparando para lançar um empreendimento de luxo no Nordeste. O jogador de futebol está liderando um projeto imobiliário, chamado ‘Rota Due Caribe Brasileiro’, que pretende transformar o litoral nordestino do Brasil em um dos destinos mais procurados do mundo.

Com previsão de retorno financeiro de R$ 7,5 bilhões, o local deve conectar os litorais de Pernambuco e Alagoas, com cerca de 28 empreendimentos como mansões, hotéis e resorts de luxo, passando por pontos como Porto de Galinhas, Carneiros, Maragogi, Antunes e Japaratinga.

As obras foram iniciadas em 2023 e devem ser concluídas até 2037, com a parceria entre a NR Sports e a Due Incorporadora. A iniciativa visa promover o turismo de maneira sustentável e inclusiva na região, valorizando e preservando a beleza natural das praias nordestinas.