Neymar transforma paraíso do Nordeste em novo “caribe” brasileiro
O atleta está construindo um empreendimento bilionário na região
Por Franciely Gomes
Neymar está se preparando para lançar um empreendimento de luxo no Nordeste. O jogador de futebol está liderando um projeto imobiliário, chamado ‘Rota Due Caribe Brasileiro’, que pretende transformar o litoral nordestino do Brasil em um dos destinos mais procurados do mundo.
Com previsão de retorno financeiro de R$ 7,5 bilhões, o local deve conectar os litorais de Pernambuco e Alagoas, com cerca de 28 empreendimentos como mansões, hotéis e resorts de luxo, passando por pontos como Porto de Galinhas, Carneiros, Maragogi, Antunes e Japaratinga.
As obras foram iniciadas em 2023 e devem ser concluídas até 2037, com a parceria entre a NR Sports e a Due Incorporadora. A iniciativa visa promover o turismo de maneira sustentável e inclusiva na região, valorizando e preservando a beleza natural das praias nordestinas.
