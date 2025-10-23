Vini Jr se envolveu com outra famosa enquanto ficava com Virginia

Vini e Virginia estão vivendo um affair - Foto: Reprodução | Instagram

Parece que Virginia Fonseca não foi a única influenciadora famosa que viveu um affair recente com o jogador Vini Jr. Ex-namorado de Bia Miranda, o influenciador Gato Preto revelou que o atleta enviava mensagens picantes para a morena, enquanto estava com a loira.

“Com todo respeito, hein, pretão. Bilionário, bonito, mandando foto dos bagulho e falando: ‘será que eu aguento com você?’. Papo de putão, bilionário, deixa as minas te cobiçarem, caralho”, disse ele em uma live no TikTok.

O rapaz ainda afirmou que uma das mensagens enviadas pelo craque do Real Madrid foi durante a festa de aniversário dele, no Rio de Janeiro, quando começaram a surgir os boatos de romance entre ele e Virginia.

Vale lembrar que Vini e Virginia se separaram por um breve momento após uma modelo expor prints de conversas recentes com ele, mas retomaram o affair após o jogador publicar um pedido de desculpas para ela.