Grávida, Lore Improta tem desejo inusitado e choca seguidores

Após surpreender os internautas com o anúncio da segunda gravidez na quarta-feira, 22, a dançarina Lore Improta chocou os seguidores ao revelar detalhes sobre os primeiros sintomas e desejos da gestação

“Estou aqui lendo e respondendo todas as mensagens. Amanhã vou abrir uma caixa de perguntas, tá? Mas já adianto: essa gestação está sendo bem diferente da de Liz”, contou a influenciadora.

Depois disso, os fãs ficaram curiosos sobre como têm sido as mudanças na rotina desde que ela descobriu a gravidez. A bailarina compartilhou um dos hábitos que mais tem se repetido nos últimos dias: comer banana com leite em pó. A combinação simples e inusitada virou sua nova mania.

“Aqui eu não quero saber de mais nada da vida. Meu desejo ultimamente tem sido esse”, escreveu a artista, enquanto descascava a fruta, dava uma mordida e colocava uma colherada de leite em pó na boca.

Além disso, Lore disse que a intensidade do apetite tem sido ainda maior. “Galera, só contar pra vocês ‘rapidão’ aqui o que tenho feito todos os dias da minha vida ultimamente. Minha boca chega salivar”, afirmou.

A loira aproveitou o momento para lembrar como foi a gestação de Liz, e destacou que os desejos eram bem diferentes. “Melhorou um pouco da outra gravidez. Quem me acompanha vai lembrar que eu comia todos os dias salgadinho e sorvete napolitano. Basicamente era isso todos os dias”, contou.

A dançarina anunciou na quarta que espera o segundo filho com o cantor Léo Santana. O casal já é pai de Liz, de quatro anos, e agora se prepara para a chegada de mais um bebê.