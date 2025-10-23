Wagner Moura revela motivo de não ter redes sociais

O famoso falou abertamente sobre o assunto - Foto: Reprodução | Youtube

Wagner Moura deu um fim ao mistério e revelou o motivo de não possuir perfis nas redes sociais. O ator baiano afirmou que gosta da sensação de estar protegido das críticas e opiniões dos internautas sobre ele ou seu trabalho.

“Eu nem rede social tenho! E não ter rede social é muito bom para mim, porque me protege de muita bobagem. Não sinto falta não”, disse ele, em entrevista concedida ao portal gshow.

O artista ainda reforçou que gosta de manter sua imagem preservada. “As pessoas de quem quero saber sempre me dizem. Pessoas que gosto e respeito, ou às vezes uma crítica boa! Não é que não ligo, me importo sim. Mas é muita coisa, muito ódio e muita raiva e, às vezes, é bom se preservar”, concluiu.