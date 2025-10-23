Bia Miranda explica por que não expõe os filhos nas redes sociais

A famosa é mãe de duas crianças - Foto: Reprodução | Instagram

Bia Miranda usou suas redes sociais para explicar o motivo de não expor mais seus filhos. Mãe de Caleb e Maysha, a influenciadora afirmou que não quer associar as crianças às polêmicas em que ela se envolve na mídia, preservando a imagem delas.

“Não sou orgulho de ninguém e não quero que meus filhos me vejam como a Bia Miranda, mas sim como a Anna Beatryz, a mãe deles”, disse ela durante um desabafo em seu perfil do Instagram.

“Toda mãe e todo pai tem vida, só que, pra mim, não preciso ficar mostrando minha loucura da Bia Miranda pros meus filhos, e nem ficar envolvendo o nome deles em polêmicas”, completou.

A ex-Fazenda ainda explicou que possui outro tipo de comportamento perto das crianças, que são fruto das relações amorosas dela com o DJ Buarque e o influenciador Gato Preto.

“Pra eles quero passar outra imagem, que já estou passando. Não preciso provar a ninguém a não ser pra eles, que são as únicas duas pessoas que eu não posso decepcionar ou deixar faltar”, concluiu.