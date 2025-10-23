POLÊMICA
Vini Jr e Bia Miranda teriam vivido noite quente, diz colunista
Jogador vive um affair atualmente com Virginia Fonseca
O jogador Vini Jr. se envolveu em mais uma polêmica nas redes sociais. Nesta quinta-feira, 23, foi revelado que o atleta e a influenciadora Bia Miranda estariam trocando mensagens de teor provocante.
O atacante, que vive atualmente um romance com Virginia Fonseca, teve detalhes expostos que vão além de simples conversas.
Leia Também:
Rolou em uma festa
Segundo informações divulgadas pela colunista Fábia Oliveira, as trocas de mensagens não foram o único envolvimento entre os dois. Vini Jr e Bia Miranda teriam se encontrado em julho deste ano, durante uma festa organizada pelo jogador no Rio de Janeiro, antes da celebração oficial de seu aniversário.
A ex-“A Fazenda” foi convidada pessoalmente pelo atleta e, de acordo com as informações, os dois trocaram beijos durante o evento, o que evoluiu para uma noite de intimidade.
Depois disso, continuaram se falando, mas Bia acabou reatando o relacionamento com o ex-namorado, conhecido como Gato Preto, e encerrou o contato com o jogador.
Outra famosa que marcou presença nos três dias de comemoração de aniversário de Vini Jr foi Virginia Fonseca, com quem o atleta mantém um affair atualmente.
Conversas expostas
As conversas entre Bia Miranda e Vini Jr teriam sido expostas por Gato Preto, ex-namorado da influenciadora. A revelação ocorreu durante uma live no TikTok, quando o funkeiro afirmou que Bia se orgulhava de mostrar as mensagens que trocava com o jogador.
Gato Preto ainda afirmou que o atleta teria enviado imagens íntimas para Bia. “Com todo respeito, hein, pretão. Bilionário, bonito, mandando foto dos bagulhos [órgão sexual] e dizendo: ‘Será que eu aguento com você?’”, relatou o funkeiro.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes