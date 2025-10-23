Menu
ENTRETENIMENTO
POLÊMICA

Vini Jr e Bia Miranda teriam vivido noite quente, diz colunista

Jogador vive um affair atualmente com Virginia Fonseca

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

23/10/2025 - 14:54 h | Atualizada em 23/10/2025 - 15:07
Bia Miranda e Vini Jr.
Bia Miranda e Vini Jr. -

O jogador Vini Jr. se envolveu em mais uma polêmica nas redes sociais. Nesta quinta-feira, 23, foi revelado que o atleta e a influenciadora Bia Miranda estariam trocando mensagens de teor provocante.

O atacante, que vive atualmente um romance com Virginia Fonseca, teve detalhes expostos que vão além de simples conversas.

Rolou em uma festa

Segundo informações divulgadas pela colunista Fábia Oliveira, as trocas de mensagens não foram o único envolvimento entre os dois. Vini Jr e Bia Miranda teriam se encontrado em julho deste ano, durante uma festa organizada pelo jogador no Rio de Janeiro, antes da celebração oficial de seu aniversário.

A ex-“A Fazenda” foi convidada pessoalmente pelo atleta e, de acordo com as informações, os dois trocaram beijos durante o evento, o que evoluiu para uma noite de intimidade.

Depois disso, continuaram se falando, mas Bia acabou reatando o relacionamento com o ex-namorado, conhecido como Gato Preto, e encerrou o contato com o jogador.

Outra famosa que marcou presença nos três dias de comemoração de aniversário de Vini Jr foi Virginia Fonseca, com quem o atleta mantém um affair atualmente.

Conversas expostas

As conversas entre Bia Miranda e Vini Jr teriam sido expostas por Gato Preto, ex-namorado da influenciadora. A revelação ocorreu durante uma live no TikTok, quando o funkeiro afirmou que Bia se orgulhava de mostrar as mensagens que trocava com o jogador.

Gato Preto ainda afirmou que o atleta teria enviado imagens íntimas para Bia. “Com todo respeito, hein, pretão. Bilionário, bonito, mandando foto dos bagulhos [órgão sexual] e dizendo: ‘Será que eu aguento com você?’”, relatou o funkeiro.

Tags:

Bia Miranda vini jr Virginia Fonseca

x