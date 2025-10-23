Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

INUSITADO!

Luciano Huck surge com roupa caríssima de crochê: "Ele pode pagar"

Apresentador mostrou o look no último Domingão do dia 19

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

23/10/2025 - 16:12 h
Luciano Huck
Luciano Huck -

O apresentador Luciano Huck chocou a web ao surgir usando um look de preço inusitado. No último domingo, 19, durante o Domingão, da TV Globo, ele chamou a atenção ao surgir com um look de crochê, especialmente pelo valor da peça.

Após a exibição do programa, o público foi atrás de descobrir o preço da camisa, que pertence à marca de luxo The Elder Statesman. A peça custa US$ 1.525, cerca de R$ 8.248 na cotação atual.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Atriz trans da Globo assume namoro com ex-participante de reality
Globo escolhe novela clássica para substituir A Viagem
Repórter acusada de ser “pombo-correio” do PCC sofre derrota para Band

Opinião dos internautas

Os comentários não demoraram a surgir. Um usuário escreveu: “Nós fazemos crochê, mas ninguém pagaria mil reais por uma blusa feita por uma brasileira”. Outro comentou: “O cara é milionário e o povo quer que ele use Renner”.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por TOP MUSIC BRASILL® POR- Junior Ferreira (@topmusicbrasill)

Em defesa do apresentador, um terceiro disse: “Ele pode pagar. E, além disso, o suéter é maravilhoso”.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Domingão com Huck luciano huck

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Luciano Huck
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

Luciano Huck
Play

Sinal da Record é invadido e mensagem misteriosa é exibida ao vivo

Luciano Huck
Play

"Agressão gratuita", diz repórter vítima de ataque durante ao vivo em Salvador

Luciano Huck
Play

VÍDEO: Ana Maria Braga dança pagode baiano ao vivo no Mais Você

x