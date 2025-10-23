Luciano Huck surge com roupa caríssima de crochê: "Ele pode pagar"

Luciano Huck - Foto: Reprodução| Globo

O apresentador Luciano Huck chocou a web ao surgir usando um look de preço inusitado. No último domingo, 19, durante o Domingão, da TV Globo, ele chamou a atenção ao surgir com um look de crochê, especialmente pelo valor da peça.

Após a exibição do programa, o público foi atrás de descobrir o preço da camisa, que pertence à marca de luxo The Elder Statesman. A peça custa US$ 1.525, cerca de R$ 8.248 na cotação atual.

Tudo sobre Televisão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Opinião dos internautas

Os comentários não demoraram a surgir. Um usuário escreveu: “Nós fazemos crochê, mas ninguém pagaria mil reais por uma blusa feita por uma brasileira”. Outro comentou: “O cara é milionário e o povo quer que ele use Renner”.

Em defesa do apresentador, um terceiro disse: “Ele pode pagar. E, além disso, o suéter é maravilhoso”.