Atriz trans da Globo assume namoro com ex-participante de reality

Gabriela Loran é atriz da TV Globo - Foto: Reprodução| Redes sociais

A atriz Gabriela Loran é o mais novo nome em destaque da TV brasileira. Atualmente, ela integra o elenco da nova novela das nove, "Três Graças" dando vida à melhor amiga da protagonista Gerluce (interpretada por Sophie Charlotte), Vivinae. Na trama, sua personagem vive um romance inesperado com o personagem de Pedro Novaes.

Mas não é apenas nas telinhas que Gabriela vive um grande amor. Segundo informações divulgadas pelo portal O Tempo, a artista, que é uma mulher trans, está em um relacionamento com o artista circense e influenciador Ipojucan Ícaro, que ficou conhecido por sua participação no reality No Limite, da TV Globo, onde foi vice-campeão.

História do casal

Gabriela e Ipojucan se conheceram durante uma viagem pela Bahia e, atualmente, moram a cerca de 300 metros um do outro.

O casal é muito querido pelos internautas, que costumam enchê-los de carinho nas redes sociais. “Toda felicidade e leveza do mundo pra vocês!”, escreveu uma seguidora. Outra comentou: “Vocês juntos são a personificação do amor e da conexão de bilhões.”