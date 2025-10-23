Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ROMANCE!

Atriz trans da Globo assume namoro com ex-participante de reality

Casal compartilha o relacionamento nas redes sociais

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

23/10/2025 - 15:36 h | Atualizada em 23/10/2025 - 15:54
Gabriela Loran é atriz da TV Globo
Gabriela Loran é atriz da TV Globo -

A atriz Gabriela Loran é o mais novo nome em destaque da TV brasileira. Atualmente, ela integra o elenco da nova novela das nove, "Três Graças" dando vida à melhor amiga da protagonista Gerluce (interpretada por Sophie Charlotte), Vivinae. Na trama, sua personagem vive um romance inesperado com o personagem de Pedro Novaes.

Mas não é apenas nas telinhas que Gabriela vive um grande amor. Segundo informações divulgadas pelo portal O Tempo, a artista, que é uma mulher trans, está em um relacionamento com o artista circense e influenciador Ipojucan Ícaro, que ficou conhecido por sua participação no reality No Limite, da TV Globo, onde foi vice-campeão.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Globo escolhe novela clássica para substituir A Viagem
Repórter acusada de ser “pombo-correio” do PCC sofre derrota para Band
Ex-atriz da Globo deixa a televisão e troca de carreira radicalmente

História do casal

Gabriela e Ipojucan se conheceram durante uma viagem pela Bahia e, atualmente, moram a cerca de 300 metros um do outro.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Ipojucan Icaro (@ipojucanicaro)

O casal é muito querido pelos internautas, que costumam enchê-los de carinho nas redes sociais. “Toda felicidade e leveza do mundo pra vocês!”, escreveu uma seguidora. Outra comentou: “Vocês juntos são a personificação do amor e da conexão de bilhões.”

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

atriz da Globo Três Graças

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Gabriela Loran é atriz da TV Globo
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

Gabriela Loran é atriz da TV Globo
Play

Sinal da Record é invadido e mensagem misteriosa é exibida ao vivo

Gabriela Loran é atriz da TV Globo
Play

"Agressão gratuita", diz repórter vítima de ataque durante ao vivo em Salvador

Gabriela Loran é atriz da TV Globo
Play

VÍDEO: Ana Maria Braga dança pagode baiano ao vivo no Mais Você

x