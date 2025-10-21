Ex-atriz da Globo deixa a televisão e troca de carreira radicalmente

Carolina Oliveira deixou a TV - Foto: Reprodução | Globo e Redes sociais

Carolina Oliveira resolveu dar um tempo da vida de atriz global e está seguindo uma nova profissão. Conhecida por atuar nas novelas “Páginas da Vida”, “Ti ti ti”, “Caminho das Índias” e “I love Paraisópolis”, a jovem está trabalhando como professora de ioga na Espanha.

Morando em Barcelona desde 2021, quando se mudou com o marido, o músico argentino Juan Ciancio. a moça revelou que está se formando em Terapia Gestalt, uma prática clínica da Psicologia e também é dona de uma agência de marketing.

“Falo cinco idiomas. Essa paixão por conta histórias me levou a criar a minha própria agência de marketing. Atuando como diretora criativa e social midia manager, ajudo as empresas a contar suas histórias. Agora estou me formando como terapeuta Gestalt”, disse ela em seu perfil do Instagram.

“Ainda não sei se vou me dedicar a isso ou não, mas, com certeza, vou incorporar isso às minhas atividades. Também estudo muito sobre medicina tradicional chinesa, reiki e também sou professora de ioga”, completou.

Apesar dos novos empregos, Carolina usa atuação como hobby. Em agosto deste ano, ela esteve no Pará filmando o longa “Juliano Contra o Jambeiro do Diabo pelo Coração de João Batista”.