GUARDOU RANCOR
Aguinaldo Silva expõe mágoa com a Globo em retorno: “Sem esquecer”
O autor confessou que ainda tem ressentimentos guardados
Por Franciely Gomes
Aguinaldo Silva está de volta à TV Globo após cinco anos, mas ainda não superou sua demissão repentina do canal. No comando da novela ‘Três Graças’, nova trama das nove, o autor afirmou que ainda guarda mágoas dos diretores da emissora por terem removido ele do corpo de funcionários sem um aviso prévio.
“Fiquei chocado. Depois de 41 anos de casa, não tiveram a preocupação de fazer algo mais cortês. Foi um comunicado frio e objetivo. Você escreve, milhões assistem, e quando termina, o executivo só diz: ‘Legal, agora faz outra’. Como se eu tivesse acabado de lavar uma trouxa de roupa no rio”, disse ele em entrevista à revista Veja.
O profissional ainda reforçou que voltar a emissora é um recomeço pessoal. “Usaram o fracasso da novela [O Sétimo Guardião] para me tirar da emissora. Foi uma puxada de tapete. Voltar foi um desafio pessoal. É como recomeçar, mas sem esquecer o que aconteceu”, concluiu.
