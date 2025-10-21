Ator de Vale Tudo abre o jogo e revela frustração com novela; entenda

Polêmicas em torno da novela escrita por Manuela Dias continuam rendendo - Foto: Divulgação | TV Globo

Mesmo após o fim do remake de Vale Tudo, as polêmicas em torno da novela escrita por Manuela Dias continuam rendendo. Um dos nomes do elenco, o ator Luis Melo, que interpretou Bartolomeu, pai de Ivan (Renato Góes), comentou sua experiência na produção e revelou ter ficado frustrado com o resultado de seu trabalho.

O assunto veio à tona durante sua participação no podcast Ser Artista, apresentado por Marcus Montenegro. Questionado se esperava mais da novela, o ator foi direto.

“Eu esperava. Eu não cheguei a sofrer muito com isso, até por essa coisa da compreensão”, afirmou.

Luis Melo explicou que se dedicou totalmente ao personagem, mas sentiu que poderia ter aproveitado melhor o tempo no projeto.

“A única coisa que senti foi pensar: ‘Meu Deus, eu poderia estar fazendo tanta coisa’. Mas eu também não sei fazer nada pela metade, e não é porque não foi desenvolvido ou não foi aproveitado que eu não vou [terminar]”, completou.

Apesar das críticas, o ator destacou que se entregou completamente à novela, mesmo sem sentir que seu personagem foi explorado como esperava. “Não mexi em peça, projetos, nada. Não fiz nada enquanto não terminasse. Mas você fica com uma vontade de fazer mais”, declarou.

Distante das telinhas desde 2017

Luis Melo estava afastado das novelas da Globo desde O Outro Lado do Paraíso (2017), onde interpretou o advogado Gustavo. O retorno em Vale Tudo marcou sua volta às tramas das nove, mas o ator admitiu que o desempenho e o desenvolvimento de seu personagem o deixaram com a sensação de que poderia ter feito mais.