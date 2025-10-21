Belo enfrenta críticas de colegas nos bastidores de Três Graças

Belo está enfrentando críticas de um colega de elenco de Três Graças - Foto: Divulgação | TV Globo

A estreia de Belo como ator em Três Graças, nova novela das nove da TV Globo escrita por Aguinaldo Silva, ainda nem completou uma semana e já está cercada de polêmicas. O cantor, que interpreta o personagem Misael, estaria enfrentando críticas nos bastidores por parte de um colega veterano.

De acordo com informações da coluna Fábia Oliveira, um parceiro de cena não tem aprovado o desempenho do cantor, mesmo com ele chegando às gravações com o texto decorado.

Fontes revelaram que o veterano estaria sem paciência com o novato e reclama que Belo não “degusta” o texto — crítica semelhante à que Grazi Massafera recebeu no início da carreira.

A situação aumentou o desconforto nos estúdios, onde a presença do artista tem dividido opiniões.

Embora a Globo veja em Belo uma aposta estratégica para atrair o grande público, parte do elenco considera injusto o espaço conquistado pelo cantor, apontando que muitos profissionais dedicaram anos de estudo à dramaturgia.



Segundo as fontes da coluna, o incômodo está relacionado tanto à forma como a participação do cantor tem sido conduzida pela direção quanto à relevância de seu papel na trama, que cresceu após os testes.

Inicialmente cotado para uma aparição pontual, Belo acabou ganhando destaque e agora interpreta um dos personagens centrais de Três Graças. Na história, Misael enfrenta uma tragédia pessoal ao perder a esposa em decorrência do uso de medicamentos adulterados. Movido pela dor, ele busca justiça e se torna um dos principais antagonistas do vilão Ferretti, vivido por Murilo Benício.

Ao longo da narrativa, o personagem se une a Gerluce, interpretada por Sophie Charlotte, em uma tentativa de desmascarar o esquema de falsificação de remédios comandado por Arminda, papel de Grazi Massafera.

Marcando oficialmente a estreia de Belo nas novelas, Três Graças é ambientada em São Paulo e conta com nomes como Dira Paes, Romulo Estrela e Sophie Charlotte. A trama substitui Vale Tudo na faixa das nove e promete unir drama, romance e crítica social.