Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÊMICA

Belo enfrenta críticas de colegas nos bastidores de Três Graças

Estreante na TV Globo, cantor teria irritado um veterano do elenco

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

21/10/2025 - 11:20 h
Belo está enfrentando críticas de um colega de elenco de Três Graças
Belo está enfrentando críticas de um colega de elenco de Três Graças -

A estreia de Belo como ator em Três Graças, nova novela das nove da TV Globo escrita por Aguinaldo Silva, ainda nem completou uma semana e já está cercada de polêmicas. O cantor, que interpreta o personagem Misael, estaria enfrentando críticas nos bastidores por parte de um colega veterano.

De acordo com informações da coluna Fábia Oliveira, um parceiro de cena não tem aprovado o desempenho do cantor, mesmo com ele chegando às gravações com o texto decorado.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Fontes revelaram que o veterano estaria sem paciência com o novato e reclama que Belo não “degusta” o texto — crítica semelhante à que Grazi Massafera recebeu no início da carreira.

Leia Também:

Demitido? Globo rompe o silêncio sobre situação de Caco Barcellos
Três Graças: qual o significado da estátua que guarda segredo da vilã?
Herança de Cid Moreira: filhos acusam madrasta de roubar milhões

A situação aumentou o desconforto nos estúdios, onde a presença do artista tem dividido opiniões.

Embora a Globo veja em Belo uma aposta estratégica para atrair o grande público, parte do elenco considera injusto o espaço conquistado pelo cantor, apontando que muitos profissionais dedicaram anos de estudo à dramaturgia.

Segundo as fontes da coluna, o incômodo está relacionado tanto à forma como a participação do cantor tem sido conduzida pela direção quanto à relevância de seu papel na trama, que cresceu após os testes.

Inicialmente cotado para uma aparição pontual, Belo acabou ganhando destaque e agora interpreta um dos personagens centrais de Três Graças. Na história, Misael enfrenta uma tragédia pessoal ao perder a esposa em decorrência do uso de medicamentos adulterados. Movido pela dor, ele busca justiça e se torna um dos principais antagonistas do vilão Ferretti, vivido por Murilo Benício.

Ao longo da narrativa, o personagem se une a Gerluce, interpretada por Sophie Charlotte, em uma tentativa de desmascarar o esquema de falsificação de remédios comandado por Arminda, papel de Grazi Massafera.

Marcando oficialmente a estreia de Belo nas novelas, Três Graças é ambientada em São Paulo e conta com nomes como Dira Paes, Romulo Estrela e Sophie Charlotte. A trama substitui Vale Tudo na faixa das nove e promete unir drama, romance e crítica social.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

novela televisão Três Graças

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Belo está enfrentando críticas de um colega de elenco de Três Graças
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

Belo está enfrentando críticas de um colega de elenco de Três Graças
Play

Sinal da Record é invadido e mensagem misteriosa é exibida ao vivo

Belo está enfrentando críticas de um colega de elenco de Três Graças
Play

"Agressão gratuita", diz repórter vítima de ataque durante ao vivo em Salvador

Belo está enfrentando críticas de um colega de elenco de Três Graças
Play

VÍDEO: Ana Maria Braga dança pagode baiano ao vivo no Mais Você

x