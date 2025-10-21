Menu
TELEVISÃO
NOVIDADE

Após o fracasso de Vale Tudo, Taís Araújo estreia em série de terror

Nova personagem da atriz é ousada e inédita

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

21/10/2025 - 16:15 h
Taís Araújo
Taís Araújo -

Após participação frustrante em Vale Tudo, Taís Araújo já tem data de estreia para voltar às telinhas. No remake, a personagem interpretada pela atriz sofreu com um apagamento, o que desagradou o público. A estreia da nova série de terror Reencarne será nesta quinta-feira, 23, na Globoplay.

Em entrevista coletiva sobre a série, Taís comemorou o novo trabalho e contou que se sentiu valorizada por atuar em uma posição diferente.

“Fiquei muito seduzida por me enxergarem em um lugar diferente, por conseguirem olhar para mim como uma atriz que pode transitar por todos os gêneros, não só na caixinha de heroína de novelas”, contou.

Na trama, Taís Araújo interpreta a delegada Bárbara Lopes, que se envolve com uma série de assassinatos e eventos sobrenaturais em Goiás. “Quando peguei o roteiro, achei genial. Tinha muita originalidade. Ninguém tinha me dado uma personagem assim. Não sou uma pessoa que consome terror, mas gostei de fazer”, concluiu.

Os criadores da série elogiaram a atriz, afirmando que ela é o grande trunfo da produção.

Sobre Reencarne

A série combina ficção, terror, suspense e drama, e acompanha a história de um policial que, após sair da prisão, é procurado por uma jovem que afirma ser a reencarnação de seu ex-parceiro, morto por ele.

Confira o trailer:

Tags:

Globo Taís Araujo Vale Tudo

Ver todas

