HOME > TELEVISÃO
VALE A PENA VER DE NOVO

Globo escolhe novela clássica para substituir A Viagem

Novela vai passar a ser exibida em novembro

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

22/10/2025 - 13:06 h
‘A Viagem’ está sendo exibida no Vale a Pena Ver de Novo
'A Viagem' está sendo exibida no Vale a Pena Ver de Novo

A novela que vai substituir ‘A Viagem’ na programação vespertina da TV Globo foi anunciada pela emissora nesta quarta-feira, 22. ‘Rainha da Sucata’, de 1990, foi a escolhida.

O folhetim, escrito por Silvio de Abreu e dirigida por Jorge Fernando, retorna às tela da Globo no dia 3 de novembro com uma reprise no Vale a Pena Ver de Novo. Rainha da Sucata e A Viagem serão exibidas juntas ao longo de duas semanas até o encerramento da trama de Ivani Ribeiro em 14 de novembro.

Qual a história de Rainha da Sucata?

‘Rainha da Sucata’ foi exibida em 1990
'Rainha da Sucata' foi exibida em 1990 | Foto: Reprodução | TV Gobo

A novela mostra o universo dos novos-ricos e da decadente elite paulista e faz comparação com as vidas da emergente Maria do Carmo, interpretada por Regina Duarte, e a socialite falida Laurinha Figueroa, vivida por Glória Menezes.

O elenco conta ainda com Aracy Balabanian, Lima Duarte, Nicette Bruno, Tony Ramos, Antônio Fagundes, Renata Sorrah, Raul Cortez, Claudia Raia, Marisa Orth, Andrea Beltrão, Patrícia Pillar e Daniel Filho.

x