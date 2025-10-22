VALE A PENA VER DE NOVO
Globo escolhe novela clássica para substituir A Viagem
Novela vai passar a ser exibida em novembro
Por Edvaldo Sales
A novela que vai substituir ‘A Viagem’ na programação vespertina da TV Globo foi anunciada pela emissora nesta quarta-feira, 22. ‘Rainha da Sucata’, de 1990, foi a escolhida.
O folhetim, escrito por Silvio de Abreu e dirigida por Jorge Fernando, retorna às tela da Globo no dia 3 de novembro com uma reprise no Vale a Pena Ver de Novo. Rainha da Sucata e A Viagem serão exibidas juntas ao longo de duas semanas até o encerramento da trama de Ivani Ribeiro em 14 de novembro.
Leia Também:
Qual a história de Rainha da Sucata?
A novela mostra o universo dos novos-ricos e da decadente elite paulista e faz comparação com as vidas da emergente Maria do Carmo, interpretada por Regina Duarte, e a socialite falida Laurinha Figueroa, vivida por Glória Menezes.
O elenco conta ainda com Aracy Balabanian, Lima Duarte, Nicette Bruno, Tony Ramos, Antônio Fagundes, Renata Sorrah, Raul Cortez, Claudia Raia, Marisa Orth, Andrea Beltrão, Patrícia Pillar e Daniel Filho.
