Baiana se torna pivô de separação entre Vini Jr e Virginia; saiba quem

Polêmica com o jogador começou quando Day divulgou prints de conversas com Vini Jr.

Uma baiana do interior ganhou os holofotes do noticiário de celebridades e esportes. Day Magalhães, de 30 anos, foi apontada como o pivô da separação entre Vinícius Júnior, atacante do Real Madrid, e a influenciadora Virginia Fonseca, após divulgar prints de conversas com o jogador nas redes sociais.

Natural de Dário Meira, cidade com pouco mais de 11 mil habitantes no interior da Bahia, Day viu sua popularidade explodir: em poucos dias, conquistou mais de 700 mil seguidores.

A modelo, que começou a carreira em concursos de beleza locais e quase foi coroada Rainha da Vaquejada de Serrinha em 2019, chamou atenção por sua trajetória e pelas polêmicas que a cercam.



Nas redes sociais, ela contou que estudou Engenharia Elétrica com bolsa de estudos e chegou a ser casada. Também revelou um episódio grave ocorrido em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, quando teria sido vítima de sequestro relâmpago e baleada na cabeça ao sair de um show com amigos.

“A bala ficou alojada no meu cérebro”, afirmou a baiana nas redes sociais. Apesar da história ter repercutido amplamente, a versão nunca foi confirmada oficialmente.

Prints e confusão com Vini Jr.

A polêmica com o jogador começou quando Day divulgou prints de conversas com Vini Jr., que mantinha um envolvimento com Virginia Fonseca. As mensagens demonstravam intimidade e teriam ocorrido enquanto a ex de Zé Felipe estava em Madri.

Segundo o portal Extra, as conversas começaram em maio, e o atleta chegou a pedir dados do passaporte de Day, alegando que estava “resolvendo pendências de hospedagem” para ela.

Com a repercussão, o jogador confirmou que as mensagens eram reais e pediu desculpas públicas a Virginia, afirmando que os dois não tinham um relacionamento sério. A influenciadora, por sua vez, declarou que dará uma nova chance ao atleta.

Dos bastidores à arquibancada

Mesmo com a polêmica em alta, Day Magalhães foi vista recentemente na Espanha, durante a partida entre Real Madrid e Juventus, pela Champions League, no Santiago Bernabéu.

A modelo postou registros vestindo a camisa do time e segurando uma taça. “Nem tudo se compartilha”, escreveu na legenda.

Nos stories, ela também publicou vídeos de Vini Jr. em campo, explicando que costuma postar o conteúdo depois por “questões de segurança”.