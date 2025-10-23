Lorena Maria rebate MC Daniel e expõe bastidores da disputa por pensão

Lorena Maria voltou a se pronunciar sobre a disputa financeira com MC Daniel - Foto: Reprodução | Instagram

A influenciadora Lorena Maria voltou a se pronunciar sobre a disputa financeira com MC Daniel nesta quinta-feira, 23, após o cantor publicar um vídeo exibindo comprovantes de pagamentos e afirmar que a polêmica teria começado quando decidiu oficializar a guarda, a pensão e as visitas ao filho, Rás.

O funkeiro apagou o post pouco depois, mas Lorena respondeu com uma longa sequência de desabafos nos Stories, alegando falta de responsabilidade do ex-companheiro.

“Já que o outro quer tentar se provar de qualquer jeito. Vou ser um pouco mais específica: desde o nascimento do Rás eu dou conta de tudo sozinha e puérpera”, escreveu.



Ela contou que, mesmo sem trabalhar, arcava com todos os custos do bebê — incluindo babá, funcionária da casa, compras, fraldas, leite, vacinas e consultas médicas. Segundo a influenciadora, o cantor só começou a pagar o salário da babá recentemente, após sua insistência.

“A única coisa que pedi foi para ele COMEÇAR a pagar a babá porque, mesmo eu puérpera e sem trabalhar, estava pagando babá, a funcionária da casa — onde ele levava 500 pessoas —, compras, custos da casa, farmácias do Rás (fraldas, leite etc…), vacina, pediatra, médico e etc.”, desabafou.

Lorena também explicou que a casa onde moravam foi alugada por Daniel “para morarmos em família” e possui contrato ativo, o que a impede de sair antes sem pagar multa. Ela ainda contestou o valor de R$ 38 mil mencionado pelo cantor, dizendo que o montante cobre apenas o aluguel e o salário da babá.

“Os 38 mil que ele fala é o total da casa que ele alugou para família morar, junto com [o salário da] babá que ele COMEÇOU a pagar, e é SO ISSO!”, reforçou.

Por um tempo, Lorena afirma ter aceitado o acordo verbal sugerido por Daniel, evitando acionar a Justiça. “Eu tinha concordado porque eu POSSO e DOU tudo de MELHOR para o meu filho. Foi pedido todo esse tempo para eu não ir para o jurídico e eu aceitei”, explicou.

A situação, no entanto, teria mudado quando o cantor se recusou a custear um motorista e um segurança para situações específicas do bebê. “Além de querer diminuir o valor do que ele paga DIRETAMENTE nas duas coisas que paga para o FILHO. E por isso, decidi ir para o jurídico”, acrescentou.

Segundo a influenciadora, o ex-namorado levou um mês para responder à sua solicitação e justificou a tentativa de reduzir os custos com “questões pessoais”. No desabafo, Lorena enviou um recado direto ao cantor:

“NUNCA te pedi nada e dizia que não podia te ensinar. Você é um homem velho, pai e tem que aprender sozinho! Dar naturalmente as coisas para o seu filho, sem achar que a fralda vai ser pra eu usar! Lamentável! O problema não é errar, é achar que está certo e não conseguir mudar nunca! Me deixa em paz que tudo precisa ser resolvido com a lei e com o DEVIDO RESPEITO! Quem ama o fruto não machuca a árvore.”

A influenciadora também rebateu a versão de Daniel sobre o processo judicial, dizendo que não entrou com a ação por conta da guarda do filho.

“Ele entrou ontem com isso. Pagou ontem. E já era esperado ele tentar fazer isso pra me afetar. Então não, não fui recorrer ao jurídico por isso e sim porque você não aceitou fazer o básico e precisa ser ajuizado, que é o correto, porque aí não vai depender do teu humor.”

Por fim, Lorena questionou o cantor sobre a data em que ele teria “decidido oficializar” as questões legais envolvendo o filho e encerrou o desabafo com uma crítica contundente:

“A data de quando ele ‘quis’ oficializar alguma coisa. Então como isso começou após você ‘querer’ oficializar algo se você fez isso ontem?! Espero que alguém pare você pra que seja resolvido da forma certa e não piorar a situação, porque que vexame, ein?!”