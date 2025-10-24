HOMENAGEM ESPECIAL
Itens de luxo de Hebe Camargo serão vendidos em brechó a partir de R$ 50
A apresentadora faleceu há 13 anos, em 2012
Por Franciely Gomes
Os fãs de Hebe Camargo vão poder ter um pedaço da memória e essência da apresentadora. 500 peças de luxo da famosa serão vendidas no brechó Peça Rara, na unidade dos Jardins, em São Paulo, com preços variados entre R$ 49 e R$ 4000.
O anúncio foi feito pelo próprio filho de Hebe, Marcello Camargo. “O legado da minha mãe vai além do que ela deixou na televisão. Ela sempre acreditou em ajudar o próximo e incentivar o reuso”, disse ele, em entrevista à revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios.
“Ver essas peças ganhando novas histórias é algo que a deixaria muito feliz. Em vida, ela tinha o hábito de distribuir suas roupas e presentes a amigos e familiares. Essa homenagem segue o mesmo espírito”, completou.
As vendas celebram os 13 anos da morte da comunicadora, que faleceu em 2012, devido a uma parada cardíaca. Dentre as peças escolhidas estão roupas, calçados, bijuterias, cintos, jaquetas, e bolsas, boa parte delas nunca usadas .
A ideia é que as vendas aconteçam entre 30 e 90 dias, com parte da renda destinada a instituições de caridade, como forma de manter um hábito que a própria Hebe realizava em vida.
