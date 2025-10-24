Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

HOMENAGEM ESPECIAL

Itens de luxo de Hebe Camargo serão vendidos em brechó a partir de R$ 50

A apresentadora faleceu há 13 anos, em 2012

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

24/10/2025 - 10:44 h | Atualizada em 24/10/2025 - 10:59
A apresnetadora fez muito sucesso na TV
A apresnetadora fez muito sucesso na TV -

Os fãs de Hebe Camargo vão poder ter um pedaço da memória e essência da apresentadora. 500 peças de luxo da famosa serão vendidas no brechó Peça Rara, na unidade dos Jardins, em São Paulo, com preços variados entre R$ 49 e R$ 4000.

O anúncio foi feito pelo próprio filho de Hebe, Marcello Camargo. “O legado da minha mãe vai além do que ela deixou na televisão. Ela sempre acreditou em ajudar o próximo e incentivar o reuso”, disse ele, em entrevista à revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Ver essas peças ganhando novas histórias é algo que a deixaria muito feliz. Em vida, ela tinha o hábito de distribuir suas roupas e presentes a amigos e familiares. Essa homenagem segue o mesmo espírito”, completou.

Leia Também:

Ex-paquita famosa revela insistência da Playboy por ensaio nu
Lorena Maria rebate MC Daniel e expõe bastidores da disputa por pensão
Virginia vira alvo de polêmica após decoradora denunciar plágio

As vendas celebram os 13 anos da morte da comunicadora, que faleceu em 2012, devido a uma parada cardíaca. Dentre as peças escolhidas estão roupas, calçados, bijuterias, cintos, jaquetas, e bolsas, boa parte delas nunca usadas .

A ideia é que as vendas aconteçam entre 30 e 90 dias, com parte da renda destinada a instituições de caridade, como forma de manter um hábito que a própria Hebe realizava em vida.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

apresentadora Hebe Camargo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A apresnetadora fez muito sucesso na TV
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

A apresnetadora fez muito sucesso na TV
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

A apresnetadora fez muito sucesso na TV
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

A apresnetadora fez muito sucesso na TV
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x