Oruam detona mídia após megaoperação no Rio: “Matar bandido vende muito”

Oruam voltou a criticar a megaoperação do Rio de Janeiro contra a facção criminosa Comando Vermelho (CV). O cantor publicou um vídeo em seu perfil do Instagram, nesta quarta-feira, 29, e detonou a cobertura midiática em torno do caso.

“A mídia descobriu que matar bandido vende muito e essa política é a que mais vende no Rio de Janeiro, no Brasil. A sociedade gosta do banho de sangue, ela usa o bandido como maior vilão para esconder os verdadeiros bandidos que estão em mansões e pagam ao governo para não serem vistos”, disse ele.

O rapper ainda reforçou que o comportamento dos moradores da favela é apenas um reflexo da falta de políticas públicas eficientes. “O favelado é só o reflexo da sociedade”, escreveu ele na legenda da publicação.

Vale lembrar que Oruam é filho de Márcio dos Santos de Pomoceno, conhecido como Marcinho VP, que segue preso após ser acusado de comandar a facção Comando Vermelho.