FAMOSOS

Wanessa Camargo desmente rumores sobre affair com cantor: "Absurdo"

Romance teria acontecido em 2018

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

29/10/2025 - 16:25 h
Wanessa Camargo e Dan Reynolds
Wanessa Camargo e Dan Reynolds

Após rumores de um possível affair entre a cantora Wanessa Camargo e o vocalista da banda Imagine Dragons, Dan Reynolds, em um banheiro de avião em 2018, a artista desmentiu os boatos.

“Não falo de fofoca, mas isso foi tão bizarro. E em avião eu tenho tanto medo que nem consigo pensar. Nem conheço a pessoa, apesar de sermos fãs. É algo surreal, sem pé nem cabeça. Tem gente que acredita no absurdo”, disse a cantora.

Segundo informações divulgadas pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, o breve romance teria acontecido durante um voo entre Rio de Janeiro e São Paulo, período em que Wanessa ainda era casada com o empresário Marcus Buaiz.

Rumores do affair

De acordo com a colunista, os famosos teriam trocado olhares durante a viagem e, em seguida, ido juntos ao banheiro da aeronave.

O caso, cercado de sigilo, não teria durado muito tempo, principalmente após surgirem acusações contra o vocalista, que foi acusado de praticar “pink money”, termo usado para descrever quando artistas se aproveitam da causa LGBTQIA+ para obter benefícios financeiros.

