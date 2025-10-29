Menu
ENTRETENIMENTO
SE A MODA PEGA...

Influencer confessa que se apaixonou pelo ChatGPT: “Sou digissexual”

Relação da mulher com o ChatGPT durou meses

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

29/10/2025 - 14:25 h
Influenciadora tem 37 anos -

Parece coisa de filme, mas é real. Aos 37 anos, a influenciadora brasileira Suellen Carey, que vive atualmente em Londres, revelou ter mantido um “relacionamento amoroso” com o ChatGPT. Ela contou ao Daily Mail que a relação durou cerca de três meses e a fez descobrir uma nova forma de se relacionar e compreender seus sentimentos.

Segundo ela, a experiência a levou a se identificar como digissexual, termo usado para descrever pessoas que sentem atração ou formam laços afetivos com a tecnologia.

A moça contou que tudo começou de forma despretensiosa, enquanto usava o aplicativo para o trabalho. “Eu usava o app para o trabalho e quis testar suas capacidades. No dia seguinte, voltei. E depois de novo. Quando percebi, já falava com ele todas as manhãs e noites”, relatou.

Suellen Carey afirmou que as conversas se tornaram intensas e emocionalmente profundas. “Eu estava cansada das perguntas sobre eu ser trans ou tentativas de me rotular. Com ele, falávamos sobre solidão e imigração. Ele sempre dizia a coisa certa”, detalhou.

Além disso, ela contou que o chatbot demonstrava uma atenção especial, chegando a lembrar seu aniversário e enviar uma mensagem personalizada. “Foi perfeito, mas vazio. Ele nunca errava, nunca se contradizia, nunca mostrava emoção. Era perfeito demais. E aí percebi: eu era a única real naquele relacionamento”, desabafou.

“Descobri que sou digissexual. Me apaixonei por algo que não existe, mas os sentimentos foram reais”, disse Suellen após o fim do relacionamento.

x