TOP 10
Essas são as 10 melhores músicas de todos os tempos, segundo a ciência
Lista conta com músicas de Bob Dylan, Nirvana, Aretha Franklin e The Ronettes
Por Edvaldo Sales
Quais são as melhores músicas de todos os tempos? Essa é uma pergunta que não tem uma resposta definitiva, pois são muitas variáveis. Porém, o Acclaimed Music, um banco de dados que compila listas e análises da crítica especializada mundial ao longo dos anos, decidiu usar um recurso próprio para conseguir definir quais músicas merecem destaque.
O top 10 feita plataforma se destaca pela sua diversidade, indo de artistas como Bob Dylan à banda Nirvana, e de Aretha Franklin e ao The Ronettes.
Leia Também:
Confira o top 10 das melhores músicas, segundo o Acclaimed Music:
- Bob Dylan – Like a Rolling Stone
- Nirvana – Smells Like Teen Spirit
- The Beatles – A Day in the Life
- The Beach Boys – Good Vibrations
- Chuck Berry – Johnny B. Goode
- Aretha Franklin – Respect
- The Ronettes – Be My Baby
- Marvin Gaye – What’s Going On
- Marvin Gaye – I Heard It Through the Grapevine
- The Rolling Stones – (I Can’t Get No) Satisfaction
Veja vídeo da música Top 1
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes