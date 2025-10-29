Menu
TOP 10

Essas são as 10 melhores músicas de todos os tempos, segundo a ciência

Lista conta com músicas de Bob Dylan, Nirvana, Aretha Franklin e The Ronettes

Por Edvaldo Sales

29/10/2025 - 11:46 h
Bob Dylan é um dos destaques da lista
Bob Dylan é um dos destaques da lista

Quais são as melhores músicas de todos os tempos? Essa é uma pergunta que não tem uma resposta definitiva, pois são muitas variáveis. Porém, o Acclaimed Music, um banco de dados que compila listas e análises da crítica especializada mundial ao longo dos anos, decidiu usar um recurso próprio para conseguir definir quais músicas merecem destaque.

O top 10 feita plataforma se destaca pela sua diversidade, indo de artistas como Bob Dylan à banda Nirvana, e de Aretha Franklin e ao The Ronettes.

Confira o top 10 das melhores músicas, segundo o Acclaimed Music:

  1. Bob Dylan – Like a Rolling Stone
  2. Nirvana – Smells Like Teen Spirit
  3. The Beatles – A Day in the Life
  4. The Beach Boys – Good Vibrations
  5. Chuck Berry – Johnny B. Goode
  6. Aretha Franklin – Respect
  7. The Ronettes – Be My Baby
  8. Marvin Gaye – What’s Going On
  9. Marvin Gaye – I Heard It Through the Grapevine
  10. The Rolling Stones – (I Can’t Get No) Satisfaction

Veja vídeo da música Top 1

Ver todas

x