Essas são as 10 melhores músicas de todos os tempos, segundo a ciência

Bob Dylan é um dos destaques da lista - Foto: Divulgação

Quais são as melhores músicas de todos os tempos? Essa é uma pergunta que não tem uma resposta definitiva, pois são muitas variáveis. Porém, o Acclaimed Music, um banco de dados que compila listas e análises da crítica especializada mundial ao longo dos anos, decidiu usar um recurso próprio para conseguir definir quais músicas merecem destaque.

O top 10 feita plataforma se destaca pela sua diversidade, indo de artistas como Bob Dylan à banda Nirvana, e de Aretha Franklin e ao The Ronettes.

Confira o top 10 das melhores músicas, segundo o Acclaimed Music:

Bob Dylan – Like a Rolling Stone Nirvana – Smells Like Teen Spirit The Beatles – A Day in the Life The Beach Boys – Good Vibrations Chuck Berry – Johnny B. Goode Aretha Franklin – Respect The Ronettes – Be My Baby Marvin Gaye – What’s Going On Marvin Gaye – I Heard It Through the Grapevine The Rolling Stones – (I Can’t Get No) Satisfaction