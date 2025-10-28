Conversa Brasileira recebe Lobão nesta semana na A TARDE FM

Lobão é o convidado do Conversa Brasileira dessa semana - Foto: Divulgação

O Conversa Brasileira deste domingo, 2, recebe Lobão, um dos nomes mais provocadores e influentes do rock nacional. O programa começa às 21h e pode ser acompanhado na rádio, em 103,9 (Salvador e região), pelo site atardefm.com.br ou pelo aplicativo da A TARDE FM.

O artista fala sobre o lançamento de Vale da Estranheza, seu primeiro álbum de inéditas em quase dez anos, e comenta a retomada da parceria com Bernardo Vilhena, que deu novo fôlego às letras e à sonoridade do disco, mergulhando em temas existenciais e reflexões sobre o cenário musical contemporâneo.

Entre provocações, críticas e muita música, Lobão reafirma seu compromisso com a autenticidade artística e convida os ouvintes a repensarem a forma de ouvir e sentir música em tempos de consumo rápido e superficial.



O músico também detalha a dualidade entre os formatos de show Power Trio e Luau Indoor, que ampliam a experiência do público, e apresenta o conceito do Vale da Estranheza como metáfora para o momento atual da indústria musical.

A carreira de Lobão

Lobão, nome artístico de João Luiz Woerdenbag Filho (Rio de Janeiro, 11 de outubro de 1957), é cantor, compositor, músico e escritor brasileiro. Um dos grandes nomes da cena do rock nacional, compôs sucessos como Me Chama, Vida Louca Vida, Corações Psicodélicos, Canos Silenciosos e Essa Noite Não.

Apesar do sucesso no ambiente marginal e underground do rock brasileiro nos anos 1980, Lobão dialogou ao longo da carreira com diversos gêneros, como samba e MPB. Em 1988, por exemplo, o disco Cuidado! contou com a participação da percussão da Estação Primeira de Mangueira. Em 2018, lançou o disco Guia Politicamente Incorreto Dos Anos 80 Pelo Rock, paralelo ao livro homônimo, com músicas de bandas que marcaram a década de 1980.