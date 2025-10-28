Menu
MÚSICA
MÚSICA

Respirando por aparelhos, Lô Borges segue internado em estado grave

Músico está internado há 10 dias em um hospital em Belo Horizonte

Bernardo Rego

Por Bernardo Rego

28/10/2025 - 8:50 h | Atualizada em 28/10/2025 - 13:46
Cantor e compositor Lô Borges
Cantor e compositor Lô Borges -

O cantor e compositor Lô Borges, de 73 anos, que está internado há 10 dias em um hospital de Belo Horizonte, passou por uma traqueostomia e respira por aparelhos. A informação foi confirmada pelo irmão do músico, Yé Borges.

Lô foi hospitalizado por conta de uma intoxicação por medicamentos. De acordo com Yé Borges, o procedimento de traqueostomia foi feito com o objetivo de oferecer mais conforto. Ainda segundo o irmão do cantor, o quadro é grave e não há previsão de alta.

Quem é Lô Borges

Um dos principais nomes da MPB, Lô Borges é o fundador do movimento Clube da Esquina, que surgiu em BH nos anos 1960. Ao lado de Milton Nascimento e outros cantores mineiros, ele ajudou a transformar a música brasileira a partir de uma mistura de gêneros musicais.

Em 1972, aos 20 anos, Lô assinou com Milton o álbum ‘Clube da Esquina’, considerado um dos maiores discos da história da música brasileira. Ele também lançou, naquele mesmo ano, seu primeiro trabalho solo, conhecido como ‘Disco do Tênis’, que marcou sua identidade musical com influências psicodélicas e experimentais.

Lô Borges já lançou mais de 14 álbuns e tem músicas gravadas por artistas como Elis Regina, Tom Jobim, Skank e 14 Bis. No Spotify, ele soma quase 500 mil ouvintes mensais, com sucessos como ‘Um Girassol da Cor do Seu Cabelo’, ‘O Trem Azul’ e ‘Paisagem da Janela’.

x