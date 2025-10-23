Cantor famoso é internado após intoxicação por medicamentos

Cantor tem 73 anos - Foto: Divulgação

Aos 73 anos, o cantor e compositor Lô Borges está internado em Belo Horizonte (MG) devido a uma intoxicação por medicamentos. O irmão mais novo do artista, Yé Borges, confirmou a informação nesta quarta-feira, 22.

Lô Borges deu entrada na unidade na última sexta-feira (17), após se sentir mal. A família não quis informar em qual hospital ele foi internado. Segundo o g1, pessoas próximas do músico disseram que ele apresentou melhora no estado de saúde, mas não havia previsão de alta.

“O estado de saúde é de estabilidade, com todos os parâmetros clínicos em bom nível”, diz o boletim médico.

Quem é Lô Borges

Um dos principais nomes da MPB, Lô Borges é o fundador do movimento Clube da Esquina, que surgiu em BH nos anos 1960. Ao lado de Milton Nascimento e outros cantores mineiros, ele ajudou a transformar a música brasileira a partir de uma mistura de gêneros musicais.

Em 1972, aos 20 anos, Lô assinou com Milton o álbum ‘Clube da Esquina’, considerado um dos maiores discos da história da música brasileira. Ele também lançou, naquele mesmo ano, seu primeiro trabalho solo, conhecido como ‘Disco do Tênis’, que marcou sua identidade musical com influências psicodélicas e experimentais.

Lô Borges já lançou mais de 14 álbuns e tem músicas gravadas por artistas como Elis Regina, Tom Jobim, Skank e 14 Bis. No Spotify, ele soma quase 500 mil ouvintes mensais, com sucessos como ‘Um Girassol da Cor do Seu Cabelo’, ‘O Trem Azul’ e ‘Paisagem da Janela’.