Artistas internacionais se apresentam em grande festival de Salvador

Oku Onuora, Mora Lucay e Jaime Hinckson - Foto: Divulgação

Salvador vai receber a primeira edição do Festival Internacional Salvador Cidade da Música entre sábado, 25, e domingo, 27. O evento marca os 10 anos do título de Cidade Criativa da Música, concedido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).

Em 2025, participam artistas da cena independente das cidades de Kingston (Jamaica), Valparaíso (Chile) e Recife (Brasil). A programação de shows acontece no domingo, na Praça Maria Felipa, no Comércio, a partir das 13h, com o Carnaval de Recife apresenta Lucas dos Prazeres.

Na sequência, a partir das 14h45, o Festival Popular de Valparaíso, no Chille, apresenta Mora Lucay. O evento segue às 16h30, com o Mês do Reggae Kingston 2026, apresentando Ministereo Público + Oku Onuora e Jaime Hinckson.

Para completar, a partir das 19h, Orquestra Afrosinfônica, sob direção artística do maestro Ubiratan Marques, realiza apresentação inédita reunindo no palco grandes nomes da música baiana: Carlinhos Brown, Ilê Aiyê, Gerônimo Santana, Olodum, Sued Nunes, Nem Cardoso – Samba Junino – Samba Santo Amaro, Roberto Mendes, Seko Bass e Mariene de Castro.

Já no palco do Pranchão, acontecem apresentações paralelas, que começar às 14h, com o Boca de Brasa apresenta Udi, seguido por Global Ativism apresenta ALTBKZ>>Africa, às 15h45. Depois, às 18h, o projeto Boca de Brasa apresenta Samba de Roda de Tubarão. Para fechar, às 18h30, tem cortejo de Carrinhos de Café Multimídia.

Construído como um percurso histórico-musical, o espetáculo revisita diferentes momentos da música em Salvador, ressaltando sua diversidade, potência criativa e impacto cultural. A proposta conduz o público por uma viagem estética que evidencia a cidade como berço de gêneros, sonoridades e movimentos que marcaram o Brasil e o mundo.

Além do palco principal e do palco alternativo (Pranchão) na Praça Maria Felipa, o público terá acesso ao espaço com food trucks, painéis temáticos, masterclasses e materiais na Cidade da Música da Bahia e na Agência California (Doca 1).