POLÊMICA

Show de João Gomes na Lapa gera polêmica e protestos

Trabalhadores da Lapa protestaram contra o show

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

22/10/2025 - 14:18 h
Show de João Gomes está no centro de uma polêmica
A gravação do DVD de João Gomes rendeu polêmicas e protestos. O show vai acontecer nos Arcos da Lapa, no Rio de Janeiro, no próximo fim de semana. Os trabalhadores da região denunciaram que estão sendo impedidos de trabalhar e protestaram contra a decisão da Prefeitura do Rio.

“Trabalhadores da Feira da Lapa expressam frustração e perda financeira ao serem impedidos de trabalhar durante o show gratuito do cantor João Gomes, marcado para o dia 26 de outubro”, iniciou uma publicação, feita no perfil Zona Sul Urgente.

Segundo os responsáveis, “o evento, que atrai milhares de pessoas, representava uma oportunidade crucial para os feirantes, que dependem dessa renda para complementar seus orçamentos”.

Na mesma publicação, os trabalhadores pediram para serem ouvidos. “A situação gerou indignação e debates sobre o planejamento de eventos em áreas de comércio popular, destacando a necessidade de diálogo entre autoridades e trabalhadores. Os feirantes esperam que a decisão seja revista para que possam aproveitar o fluxo de público”, afirmou.

O presidente da Associação dos Trabalhadores Informais da Feira Noturna Gastronômica da Lapa, André Pacheco, afirmou que “está acontecendo uma coisa muito ruim. A nossa feira, que trabalha aqui desde 2009, que paga sua Tuap [Taxa de Uso de Área Pública] em dia e que tem sua licença legalizada, está sendo impedida de trabalhar, tanto no sábado, dia 25, quanto no dia 26”.

O representante da classe seguiu com o desabafo: “Isso é ruim porque a gente está aqui diariamente, o ano todo trabalhando e quando chega numa época dessa, que a gente tem que ganhar um pouquinho mais, a Polícia Militar vem e proíbe a gente de trabalhar”.

“A gente queria entender por que a gente não pode trabalhar se a gente tem uma licença, paga os impostos em dia. A gente quer o direito ao trabalho, a gente quer trabalhar no show do João Gomes”, finalizou.

