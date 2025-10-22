HOMENAGEM
Ivete e Criolo homenageiam Tim Maia no Palco A Tarde FM
Homenagem a Tim Maia acontece no próximo sábado, 25
Por Edvaldo Sales
Ivete Sangalo e Criolo, dois ícones da música brasileira, vão se juntar neste sábado, 25, para prestar uma homenagem a Tim Maia no Palco A Tarde FM. A dupla reverencia a musicalidade e a genialidade do rei do Soul nacional em um projeto cheio de emoção com hits que marcaram a carreira do síndico.
Na playlist hits como ‘Sossego’, ‘O Descobridor dos Sete Mares’, ‘Um Dia de Domingo’, ‘Leva’ e ‘Lábios de Mel’.
O Palco A Tarde FM começa às 17h e pode ser ouvido em 103,9 FM, pelo aplicativo ou no site da rádio A Tarde FM.
