HOMENAGEM

Ivete e Criolo homenageiam Tim Maia no Palco A Tarde FM

Homenagem a Tim Maia acontece no próximo sábado, 25

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

22/10/2025 - 12:01 h
Ivete Sangalo e Criolo já lançaram álbum em homenagem a Tim Maia
Ivete Sangalo e Criolo já lançaram álbum em homenagem a Tim Maia -

Ivete Sangalo e Criolo, dois ícones da música brasileira, vão se juntar neste sábado, 25, para prestar uma homenagem a Tim Maia no Palco A Tarde FM. A dupla reverencia a musicalidade e a genialidade do rei do Soul nacional em um projeto cheio de emoção com hits que marcaram a carreira do síndico.

Na playlist hits como ‘Sossego’, ‘O Descobridor dos Sete Mares’, ‘Um Dia de Domingo’, ‘Leva’ e ‘Lábios de Mel’.

O Palco A Tarde FM começa às 17h e pode ser ouvido em 103,9 FM, pelo aplicativo ou no site da rádio A Tarde FM.

Criolo Ivete Sangalo Palco A Tarde FM Tim Maia

