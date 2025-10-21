Festival Oxe É Jazz volta a Salvador na programação do Novembro Negro

- Foto: Divulgação

O Festival Oxe É Jazz está de volta a Salvador dessa vez as apresentações vão acontecer nos dias 7 e 8 de novembro no Parque Costa Azul com uma programação gratuita que celebra o Novembro Negro e a importância da cultura afro-brasileira. O evento reunirá grandes nomes do jazz e do blues, com apresentações que misturam ritmos, gerações e estilos.

Realizado pela Mais Ações Integradas, com patrocínio do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Turismo, o festival oferece ao público um ambiente que une música e lazer, com praça de alimentação, brinquedos para crianças e uma estrutura voltada para toda a família.

O curador do projeto, Eric Assmar, destaca que esta edição será marcada pela representatividade e pela conexão com as raízes da música negra.

“Estamos muito empolgados com essa edição especial dedicada à representatividade racial, com convidados exclusivos e ligados diretamente ao cenário do jazz e do blues de Salvador e da Bahia”, disse o músico.

A abertura, na sexta-feira (7), será com o multi-instrumentista Felipe Guedes, que apresenta seu trabalho solo ao lado de uma banda formada por grandes instrumentistas baianos. O repertório trará composições autorais e releituras em clima de improvisação jazzística.

Encerrando a primeira noite, Eric Assmar se junta à banda Clube de Patifes para um show baseado no álbum Macumba, que mescla blues e ancestralidade afro-baiana.

No sábado (8), o destaque será o trombonista e compositor capixaba Joabe Reis, um dos grandes nomes do jazz brasileiro contemporâneo. O artista apresentará um espetáculo que mistura jazz, funk e hip-hop em uma celebração à cultura negra mundial.

Programação

Sexta-feira, 07 de novembro

18:30h - Felipe Guedes

Vindo de uma família de músicos, Felipe é um prodígio que começou sua carreira ainda muito jovem e rapidamente passou a figurar como um dos grandes destaques da cena instrumental soteropolitana.

20:30h – Eric Assmar convida Clube de Patifes

O guitarrista, cantor, compositor e curador do projeto Eric Assmar recebe a banda baiana de blues Clube de Patifes. Formada em 1998 em Feira de Santana, a banda tem uma história de apresentações em diversas cidades brasileiras, com uma série de álbuns lançados e um nome consolidado na cena da música independente no país

Sábado, 08 de novembro

18:30h - Joabe Reis

Joabe é um dos grandes destaques do cenário jazz nacional na atualidade. O músico tem se apresentado em grandes palcos no exterior e em grandes festivais brasileiros, como o Rock In Rio, o The Town, além de uma ampla lista de festivais do segmento jazz.

20:30h - Lia Chaves, Vanessa Melo e Janis Dominique

Com clima de celebração e para fechar a fechar a edição de novembro, a veterana blueswoman Lia Chaves se apresenta ao lado da clarinetista, cantora e compositora Vanessa Melo e da jovem cantora Janis Dominique para um show que mescla blues, jazz, música brasileira e soul, tendo como destaque a potência dessas três intérpretes de gerações