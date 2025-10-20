Jornada de Dança da Bahia celebra 15 anos com artistas do Brasil, Espanha e Uruguai

Dança, teatro e acrobacia: oficinas gratuitas marcam a 15ª Jornada da Bahia - Foto: Divulgação

Sob o tema “Danço o Que Sou”, a 15ª Jornada de Dança da Bahia convida o público, entre 19 e 23 de novembro de 2025, a reconectar corpo e essência por meio da arte do movimento. Inspirada na célebre frase da precursora da dança moderna Isadora Duncan, a edição deste ano propõe uma celebração da diversidade dos corpos e das múltiplas formas de expressão.

Idealizada pelo Mantra Centro de Dança e dirigida por Fátima Suarez, a Jornada se consolidou, desde 2005, como um dos principais eventos dedicados à formação, criação e intercâmbio da dança na Bahia. As atividades ocuparão espaços como o Espaço Xisto Bahia, a Escola de Dança da UFBA e o Largo de Santo Antônio Além do Carmo, reunindo artistas, educadores e público em uma programação diversa e acessível.

Tudo sobre Cultura em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Este ano, o evento alcança novo patamar ao ser selecionado pelo Programa Ibercena, fundo que incentiva a circulação e difusão das artes cênicas ibero-americanas. A conquista reforça o processo de internacionalização da Jornada, que passa a integrar um seleto grupo de apenas seis projetos brasileiros apoiados em 2025.

A 15ª Jornada de Dança da Bahia conta com apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia, via Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura, além da Brasil PCH Santa Fé (Lei Rouanet), Programa Ibercena (Funarte/MinC) e da Isadora Duncan Dance Foundation. A produção é do Mantra Centro de Dança, com realização da Escola Contemporânea de Dança e do Ministério da Cultura.

Residência Internacional

Um dos destaques da programação é a Residência Artística Internacional “Movimento Lúcido”, conduzida pelo argentino radicado na Espanha Lucio Baglivo. O projeto propõe investigar o movimento e suas singularidades, utilizando recursos da dança contemporânea, do teatro e da acrobacia.

A residência acontece entre 19 e 23 de novembro, no Espaço Xisto Bahia, e culmina na apresentação pública “Me la bailo todas”, no Largo de Santo Antônio Além do Carmo. Reconhecido por sua carreira multifacetada, Baglivo desenvolveu uma metodologia própria que une poesia, técnica e emoção.

| Foto: Divulgação

11º Fórum de Educadores de Dança

O tradicional Fórum de Educadores de Dança, que chega à 11ª edição, será realizado de 20 a 23 de novembro, na Escola de Dança da UFBA. Voltado a professores, estudantes e pesquisadores, o encontro promove oficinas, trocas de saberes e bate-papos gratuitos.

Entre os destaques da programação estão as oficinas:

“Improvisação – Tornando o Invisível Visível”, com Adriana Belbussi (Uruguai)

“O Balé sem a Corte”, com Guego Anunciação (BA)

“Movimento Lúcido”, com Lucio Baglivo (ARG/ESP)

“Dança Griot – O Método Griotlab”, com Paco Gomes (BA)

Além das oficinas, haverá o lançamento do catálogo comemorativo de 15 anos da Jornada e um bate-papo com o tema “Danço o Que Sou”, com os professores convidados.

Lançamento de livro

A programação inclui ainda o lançamento do livro “Do corpo negro no balé clássico: historiografias, racismos e insurgências”, de Guego Anunciação, publicado pela Editora Mente Aberta. A obra discute as estruturas raciais e coloniais no balé, propondo novas leituras sobre presença e resistência negra na dança.

O evento ocorre no dia 22 de novembro, no Foyer do Espaço Xisto Bahia, com entrada gratuita, performance e sessão de autógrafos com o autor.