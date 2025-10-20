Menu
ARTE

Artista vende escultura invisível feita de ar e espírito por R$ 87 mil

A obra estava sendo exposta em um espaço vazio

Por Franciely Gomes

20/10/2025 - 16:27 h
Obra invisível leiloada por Salvatore -

Salvatore Garau deu o que falar nas redes sociais após vender uma escultura invisível por R$ 87 mil. Intitulada “Eu Sou”, a obra do artista italiano não tem forma física e foi exposta em um espaço vazio de 1,5m x 1,5m de uma galeria.

O caso aconteceu em 2021, mas repercutiu entre os internautas nesta semana. A escultura foi leiloada pelo montante de 15 mil euros e o comprador da obra recebeu apenas um certificado, como forma de atestar que ela existe.

Obra de arte de Salvatore Garau
Obra de arte de Salvatore Garau | Foto: Divulgação

Segundo Garau, a peça é feita de “ar e espírito” e provoca a reflexão, percepção e incômodo, por isso não consegue ser vista a olho nu. Na descrição oficial da obra, é possível notar que ela possui um tamanho de aproximadamente 200 x 200 cm.

“Escultura imaterial para ser colocada em um espaço livre de qualquer obstáculo. Dimensões variáveis, aproximadamente 200 x 200 cm. Obra acompanhada de certificado de autenticidade emitido pelo artista. Obra registrada sob o número IM5. Procedência: coleção particular, Milão. Estimativa: 12 mil - 16 mil euros”, diz a descrição.

x