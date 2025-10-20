Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SUCESSO

Flavinho e a CaSamba agita Salvador com roda de samba e convidados

Nova edição do projeto levou alegria, swing e improviso à capital baiana

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

20/10/2025 - 23:01 h
Flavinho e a CaSamba
Flavinho e a CaSamba -

A capital baiana recebeu neste fim de semana mais uma edição do projeto “Flavinho e a CaSamba”, neste domingo,19. O evento foi marcado por muito samba, grandes sucessos e participações especiais que agitaram o público.

Idealizado por Flavinho, o projeto nasceu da ideia de transformar simples encontros entre amigos em rodas de samba cheias de improviso, alegria e emoção. O cantor comemorou o sucesso de mais uma edição em Salvador.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Ver o público cantando com tanta energia é o que faz tudo valer a pena. Cada edição cresce um pouco mais, e essa foi especial demais... teve emoção, teve samba e teve alma. A ideia agora é seguir levando essa vibe boa para ainda mais gente”, celebrou Flavinho.

Leia Também:

Após 45 anos, assassino de John Lennon confessa motivo real do crime
Patrulha do Samba lança novo clipe com participação de Naldo Benny
Ex-The Voice é morta e tem órgãos arrancados após cair em golpe

No repertório, o artista embalou a plateia com hits como “Ursinho de Pelúcia”, “Tudo Fica Blue”, “Reinventar” e “Madureira”, que colocaram todo mundo para cantar junto.

Entre os convidados da noite estavam nomes como Chrigor, ex-vocalista do Exaltasamba, Príncipe, Santiago e o grupo Bora Tomar Uma, que transformaram a Arena em um grande coro de clássicos do samba, relembrando memórias e momentos marcantes.

  • Flavinho e a CaSamba agita Salvador com roda de samba e convidados
    |
  • Flavinho e a CaSamba agita Salvador com roda de samba e convidados
    |
  • Flavinho e a CaSamba agita Salvador com roda de samba e convidados
    |
Flavinho e a CaSamba agita Salvador com roda de samba e convidados Flavinho e a CaSamba agita Salvador com roda de samba e convidados Flavinho e a CaSamba agita Salvador com roda de samba e convidados

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Flavinho da Pagod'art música samba

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Flavinho e a CaSamba
Play

Integrante dos Filhos de Jorge pede namorada em casamento durante show

Flavinho e a CaSamba
Play

Baiana, filha de Jimmy Cliff e estrela em Hollywood: a vida de Nabiyah Be

Flavinho e a CaSamba
Play

Sandra Sá faz discurso emocionante na Arena A TARDE: “Não precisa batalhar"

Flavinho e a CaSamba
Play

Marcelo Sangalo anuncia novo trabalho artístico e Ivete reage

x