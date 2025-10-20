Flavinho e a CaSamba agita Salvador com roda de samba e convidados

Flavinho e a CaSamba - Foto: Divulgação

A capital baiana recebeu neste fim de semana mais uma edição do projeto “Flavinho e a CaSamba”, neste domingo,19. O evento foi marcado por muito samba, grandes sucessos e participações especiais que agitaram o público.

Idealizado por Flavinho, o projeto nasceu da ideia de transformar simples encontros entre amigos em rodas de samba cheias de improviso, alegria e emoção. O cantor comemorou o sucesso de mais uma edição em Salvador.

“Ver o público cantando com tanta energia é o que faz tudo valer a pena. Cada edição cresce um pouco mais, e essa foi especial demais... teve emoção, teve samba e teve alma. A ideia agora é seguir levando essa vibe boa para ainda mais gente”, celebrou Flavinho.

No repertório, o artista embalou a plateia com hits como “Ursinho de Pelúcia”, “Tudo Fica Blue”, “Reinventar” e “Madureira”, que colocaram todo mundo para cantar junto.

Entre os convidados da noite estavam nomes como Chrigor, ex-vocalista do Exaltasamba, Príncipe, Santiago e o grupo Bora Tomar Uma, que transformaram a Arena em um grande coro de clássicos do samba, relembrando memórias e momentos marcantes.