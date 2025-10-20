Patrulha do Samba lança novo clipe com participação de Naldo Benny

Patrulha do Samba e Naldo Benny - Foto: Divulgação

A banda Patrulha do Samba lançou nesta sexta-feira, 17, o videoclipe da nova música “Fenomenal”, que conta com a participação especial de Naldo Benny, disponível em todas as plataformas digitais.

Dirigido por Elton Sales, o clipe marca uma nova fase do grupo, com uma estética criativa que mistura samba-reggae e funk, trazendo uma identidade ousada e moderna para a banda.

Convidado especial do projeto, Naldo Benny falou sobre o sentimento de participar da produção. “Quando recebi o convite, enxerguei uma conexão artística forte. Misturamos o meu universo pop-funk com o pagode baiano e o resultado ficou cinematográfico — é Brasil, é favela, é estilo e música pulsando juntos”, destaca o cantor.

Estética de cinema

O videoclipe acompanha o vocalista Lupão em uma trama inusitada: ele é sequestrado por Paula, uma femme fatale poderosa que lidera uma gangue de mulheres sedutoras.

Enquanto Lupão canta, amarrado e rendido à dança hipnótica, Naldo Benny interpreta um detetive que tenta desvendar o caso, mas acaba se envolvendo emocionalmente com a mulher que deveria investigar.

Vocalista da Patrulha do Samba, Lupão falou sobre essa nova fase do grupo. “Gravar Fenomenal foi uma experiência totalmente nova. É um clipe com história, emoção, sensualidade e muita baianidade. A Patrulha está se reinventando sem perder a nossa raiz”, afirma.