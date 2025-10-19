Seu Jorge celebra cidadania soteropolitana na Arena A TARDE: "Me sinto em casa"

Seu Jorge na Arena A TARDE - Foto: José Simões/Ag A TARDE

A cidade de Salvador vibrou neste sábado, 18, com o show inédito de Seu Jorge, na Arena A TARDE. O cantor, que recebeu o título de cidadão soteropolitano, trouxe à capital o projeto Baile à La Baiana, proporcionando uma mistura contagiante de ritmos, cultura e energia que transformou o espaço em um verdadeiro caldeirão musical.

O show, que reuniu grandes sucessos do artista fluminense, como “Burguesinha” e “Ela é amiga da minha mulher”, contou ainda com participações especiais de nomes consagrados da música baiana, como Magary Lord, Peu Meurray e Jau.

Em entrevista ao Portal A TARDE, Seu Jorge falou sobre o sentimento de se apresentar na capital baiana e sobre sua relação com Salvador.

“Muito honrado, muito feliz, principalmente com o título [de Cidadão Soteropolitano], claro. Essa minha relação com a cidade de Salvador é nutrida há muitos anos, através das amizades que fiz quando cheguei aqui pela primeira vez, a convite de Margareth [Menezes]”, contou o cantor.

O artista destacou ainda que o projeto “Baile à La Baiana” surgiu do desejo de dar visibilidade nacional a talentos baianos, como seus amigos Magary Lord e Peu Meurray.



"Eu não me conformava que esses caras não eram conhecidos. Eles eram conhecidos aqui na cidade, mas não nacionalmente. O Baile à La Baiana é um plano que eu queria realizar para revelar esses artistas para o mundo inteiro”, destacou.

Agora com o título de cidadão soteropolitano, Seu Jorge reforça o carinho pela cidade: “Aqui é em casa. Agora eu me sinto em casa, agora eu faço parte".

Seu Jorge e Magary Lord | Foto: José Simões | Ag. A TARDE

Magary Lord celebra o projeto em Salvador

O cantor Magary Lord, um dos parceiros de Seu Jorge no projeto, também conversou com o Portal A TARDE e expressou a emoção de trazer o “Baile à La Baiana” para Salvador.

“Estávamos ansiosos pra chegar em Salvador. Nossa ideia deu super certo: é um baile dançante, feliz, colorido pra galera. Eu me diverti demais e sei que o público também", contou.

Encantado com o novo espaço cultural da cidade, o artista elogiou a estrutura da Arena A TARDE: “A galera pedia muito, e hoje está aí o resultado, nessa casa linda que é a Arena A TARDE, uma casa chocante, com parcerias incríveis, tudo muito organizado".